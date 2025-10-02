नारियल में गांजा छिपाकर हो रही थी तस्करी, तेलंगाना पुलिस ने तीन तस्करों को दबोचा

तेलंगाना पुलिस ने राचकोंडा में 401 किलो गांजा जब्त कर तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई रामोजी फिल्म सिटी के पास की गई जिसमें गांजा नारियल के नीचे छिपाकर ले जाया जा रहा था। गिरफ्तार किए गए तस्कर राजस्थान के हैं और इस तस्करी नेटवर्क का मास्टरमाइंड ओम बिश्नोई है जो पहले ही गिरफ्तार हो चुका है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना पुलिस ने एक सनसनीखेज कार्रवाई में 401 किलो गांजा जब्त कर तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। राचकोंडा नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन और क्षेत्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल सेल, खम्मम विंग ऑफ एलिट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट (ईगल) ने बुधवार को रामोजी फिल्म सिटी, पेड्डा अंबरपेट के पास एक डीसीएम वाहन को रोककर यह कार्रवाई की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गिरफ्तार किए गए तीनों तस्कर राजस्थान के हैं। ये विशाखापट्टनम से गांजा लेकर राजस्थान जा रहे थे। गांजा नारियल के भार के नीचे छिपाया गया था। पुलिस के अनुसार, इस ऑपरेशन में छह लोग शामिल थे, जिनमें से तीन श्रीधर, आशु और परमेश्वर अभी फरार हैं। तस्करी का यह नेटवर्क राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के ओम बिश्नोई द्वारा संचालित किया जा रहा था, जो पहले ही ओडिशा के जगदलपुर में गिरफ्तार हो चुका है।

नारियल के नीचे छिपा था गांजा ईगल के मुताबिक, ओम बिश्नोई ने राजमुंदरी के श्रीधर से गांजा खरीदा और उसे राजस्थान में सप्लाई करने की योजना बनाई। उसने चोटू नारायण लाल नाइक को हर ट्रिप के लिए 25,000 रुपये देकर गांजा ढोने का काम सौंपा। बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद, नाइक ने श्रीधर से सीधे सौदा किया और 400 किलो गांजा 2,000 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा।

उसकी योजना इसे बीकानेर के आशु को 4,000 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने की थी। नाइक ने इस तस्करी में पुष्कर राज नाइक, किशन लाल नाइक और परमेश्वर को भी शामिल किया। गांजा एक वैन में लोड किया गया और उसे नारियल के नीचे छिपाया गया। वैन को किशन लाल नाइक चला रहा था, जबकि नाइक और पुष्कर एक कार में उसका पीछा कर रहे थे।

पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई विजयवाड़ा हाईवे पर अब्दुल्लापुरमेट एक्स रोड के पास राचकोंडा नारकोटिक्स पुलिस और आरएनसीसी खम्मम विंग की संयुक्त टीम ने दोनों वाहनों को रोका। इस दौरान चोटू नारायण लाल नाइक और किशन लाल नाइक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 401.467 किलो गांजा, 5 मोबाइल फोन, एक वैन और एक कार जब्त की।