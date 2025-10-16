'यह हत्या करने की कोशिश...', तेलंगाना की मंत्री कोंडा सुरेखा के घर आधी रात क्यों हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा? 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना सरकार में वन, पर्यावरण और संपत्ति मंत्री कोंडा सुरेखा के घर बुधवार देर रहा भारी हंगामा देखने को मिला। पुलिस राज्य सरकार में मंत्री कोंडा सुरेखा के घर उनके पूर्व अधिकारी ऑन स्पेशल ड्यूटी (ओएसडी) एन. सुमंथ को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। इस दौरान पुलिस और कोंडा सुरेखा सुरेखा की बेटी कोंडा सुस्मिता के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली।

दरअसल, तेलंगाना सरकार में मंत्री कोंडा सुरेखा के पूर्व एएसडी पर व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जिसके कारण तेलंगाना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोमवार को ही उनका अनुबंध समाप्त कर दिया। बताया जा रहा है कि सुमंथ के खिलाफ राज्य सरकार में मंत्री उत्तम रेड्डी ने शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद सुमंथ की तलाश में पुलिस पहुंची थी।

मंत्री के आवास पर OSD को ढूंढने पहुंची पुलिस जानकारी के अनुसार, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के सीधे अंडर काम करने वाली एक स्पेशल टीम जब कोंडा सुरेखा के आवास पर पहुंची, तो मंत्री की बेटी कोंडा सुस्मिता की अधिकारियों को नोकझोंक हुई। इस दौरान सुस्मिता ने अधिकारियों को बुरा भला भी कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के ऑफिस पर आरोप लगाया कि वे सुमंत और उनके परिवार को टारगेट कर रहे हैं।

'सरकार कर रही टारगेट' इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच उन्होंने रिपोर्टर्स से कहा कि मेरी मां और पिता को राज्य सरकार टारगेट कर रही है। मेरी मां एक मंत्री हैं, और देखो वे हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि हमने क्या गलत किया है। हम पर मर्डर की कोशिश की जा रही है, और यह एक मर्डर की कोशिश है।

कोंडा सुस्मिता ने पुलिस के साथ टकराव के बीच कांग्रेस पार्टी पर पिछड़े वर्ग के एक मंत्री को परेशान करने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी OBCs के लिए कैंपेन कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बिना वारंट के सुमंत को कस्टडी में लेने की किसी भी कोशिश का भी विरोध किया।

OSD एन. सुमंथ पर क्या लगे आरोप? सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, एन. सुमंथ पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का गलत उपयोग करते हुए डेक्कन सीमेंट्स लिमिटेड के अधिकारियों को बंदूक के बल पर धमकाया और उनसे अवैध धन की मांग की। इतना ही नहीं, सुमंथ ने विभाग में अधिकारियों के ट्रांसफर के फैसलों को भी प्रभावित करते की कोशिश की। यही कारण है कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों सहित कई लोगों में नाराजगी बढ़ गई थी।