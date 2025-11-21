तेलंगाना में पत्नी और बच्चों की हत्या करने वाले आरोपी को मौत की सजा, कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना भी लगाया 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना के विकाराबाद जिले की एक अदालत ने गुरुवार को 32 साल के एक व्यक्ति को अगस्त 2019 में अपनी पत्नी और दो बच्चों की बेरहमी से हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई। वहीं, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाया और उसे मृत्युदंड एवं 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

अभियोजन पक्ष का कहना है कि आरोपी एक निजी विद्यालय में काम करता है। उसने अपनी 25 साल की पत्नी के कैरेक्टर पर शक करता था। इसी बात को लेकर पति और पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता था।

रॉड से मारकर पत्नी और बच्चों की कर दी थी हत्या

पुलिस के अनुसार, 4 अगस्त 2019 की रात को अपनी पत्नी की एक रॉड से हत्या कर दी। बाद में उसने अपने दो बच्चों की भी रॉड से मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले को लेकर जारी एक बयान में बताया था कि पांच अगस्त 2019 की सुबह आरोपी विकाराबाद पुलिस स्टेशन गया और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया।