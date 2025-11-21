Language
    पत्नी और दो बच्चों की हत्या करने वाले गुजरात के वन अधिकारी का चल रहा था अफेयर, जांच में पुलिस का खुलासा

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 12:54 PM (IST)

    गुजरात में एक वन अधिकारी को अपनी पत्नी और दो बच्चों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में पता चला है कि अधिकारी का किसी अन्य महिला के साथ संबंध था, जिसके कारण उसने पारिवारिक विवाद के चलते यह खौफनाक कदम उठाया। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आगे और खुलासे होने की संभावना है।

    Hero Image

    पत्नी और दो बच्चों की हत्या करने वाले गुजरात के वन अधिकारी का चल रहा था अफेयर। (फोटो- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात में एक वन अधिकारी पर अपनी पत्नी और दो बच्चों की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने वन विभाग के अधिकारी को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच के दौरान पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं।

    पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान पता चला है कि सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) शैलेश खंभला (39) एक महिला वनकर्मी के साथ प्रेम संबंध में था। हालांकि, अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका कि महिला इस अपराध में शामिल थी या नहीं।

    महिला से पूछताछ कर रही है पुलिस

    अधिकारियों ने बताया कि पुलिस पूरे प्रकरण में महिला से पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार, वन अधिकारी का ट्रांसफर हाल में ही भावनगर में हुआ था। उसकी पत्नी और उसके दो बच्चे सूरत में रहते थे। वे कुछ समय के लिए छुट्टी पर भावनगर गए थे। हालांकि, कुछ ही देर बाद वे लापता हो गए, जिससे परिवार में चिंता फैल गई और उनकी बड़े पैमाने पर तलाश शुरू कर दी गई।

    सोमवार को हुई थी आरोपी की गिरफ्तारी

    शैलेश खंभला को उनकी पत्नी 42 वर्षीय नयना, नौ वर्षीय बेटे और 13 वर्षीय बेटी के शव तलाजा रोड पर फारेस्ट कालोनी स्थित उनके आधिकारिक आवास के पास छह फुट गहरे गड्ढे में पाए जाने के एक दिन बाद गिरफ्तार किया गया।

    एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि खंभला जांच के दायरे में आ गए क्योंकि उन्होंने जांच के दौरान अपनी लापता पत्नी और बच्चों के प्रति कोई चिंता नहीं दिखाई और उनके बयान में विसंगतियां पाई गईं।

