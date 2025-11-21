पत्नी और दो बच्चों की हत्या करने वाले गुजरात के वन अधिकारी का चल रहा था अफेयर, जांच में पुलिस का खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात में एक वन अधिकारी पर अपनी पत्नी और दो बच्चों की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने वन विभाग के अधिकारी को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच के दौरान पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं।

पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान पता चला है कि सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) शैलेश खंभला (39) एक महिला वनकर्मी के साथ प्रेम संबंध में था। हालांकि, अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका कि महिला इस अपराध में शामिल थी या नहीं।

महिला से पूछताछ कर रही है पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस पूरे प्रकरण में महिला से पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार, वन अधिकारी का ट्रांसफर हाल में ही भावनगर में हुआ था। उसकी पत्नी और उसके दो बच्चे सूरत में रहते थे। वे कुछ समय के लिए छुट्टी पर भावनगर गए थे। हालांकि, कुछ ही देर बाद वे लापता हो गए, जिससे परिवार में चिंता फैल गई और उनकी बड़े पैमाने पर तलाश शुरू कर दी गई।