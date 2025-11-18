Language
    गुजरात में पत्नी और दो बच्चों की हत्या के आरोप में वन अधिकारी गिरफ्तार, संदिग्ध परिस्थिति में मिले थे शव

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    गुजरात में एक वन अधिकारी ने अपनी पत्नी और दो बच्चों की हत्या कर दी। पारिवारिक विवाद के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शवों को भावनगर स्थित आवास के पास दफना दिया गया था। जांच में पता चला कि आरोपी ने लापता होने पर कोई चिंता नहीं दिखाई, जिससे उस पर शक गहरा गया।

    गुजरात में पत्नी और दो बच्चों की हत्या के आरोप में वन अधिकारी गिरफ्तार। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात में एक वन अधिकारी की पत्नी और दो बच्चों के रहस्यमय ढंग से लापता होने का मामला एक सुनियोजित हत्या का निकला है। इसके बाद आरोपित वन अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने शवों को भावनगर में अपने आवास के पास एक गड्ढे में फेंक दिया था।

    पुलिस ने सोमवार को बताया कि सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) 39 वर्षीय शैलेश खंभला और उनकी पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद प्रथम दृष्टया अपराध का कारण प्रतीत होता है। आरोपित ने पत्नी और बच्चों की तकिये से गला दबाकर हत्या की थी।

    आरोपी को एक दिन बाद किया गया गिरफ्तार

    शैलेश खंभला को उनकी पत्नी 42 वर्षीय नयना, नौ वर्षीय बेटे और 13 वर्षीय बेटी के शव तलाजा रोड पर फारेस्ट कालोनी स्थित उनके आधिकारिक आवास के पास छह फुट गहरे गड्ढे में पाए जाने के एक दिन बाद गिरफ्तार किया गया।

    एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि खंभला जांच के दायरे में आ गए क्योंकि उन्होंने जांच के दौरान अपनी लापता पत्नी और बच्चों के प्रति कोई चिंता नहीं दिखाई और उनके बयान में विसंगतियां पाई गईं।