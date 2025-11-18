गुजरात में पत्नी और दो बच्चों की हत्या के आरोप में वन अधिकारी गिरफ्तार, संदिग्ध परिस्थिति में मिले थे शव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात में एक वन अधिकारी की पत्नी और दो बच्चों के रहस्यमय ढंग से लापता होने का मामला एक सुनियोजित हत्या का निकला है। इसके बाद आरोपित वन अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने शवों को भावनगर में अपने आवास के पास एक गड्ढे में फेंक दिया था।

पुलिस ने सोमवार को बताया कि सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) 39 वर्षीय शैलेश खंभला और उनकी पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद प्रथम दृष्टया अपराध का कारण प्रतीत होता है। आरोपित ने पत्नी और बच्चों की तकिये से गला दबाकर हत्या की थी।

आरोपी को एक दिन बाद किया गया गिरफ्तार शैलेश खंभला को उनकी पत्नी 42 वर्षीय नयना, नौ वर्षीय बेटे और 13 वर्षीय बेटी के शव तलाजा रोड पर फारेस्ट कालोनी स्थित उनके आधिकारिक आवास के पास छह फुट गहरे गड्ढे में पाए जाने के एक दिन बाद गिरफ्तार किया गया।