तेलंगाना: प्रतिमा विसर्जन में चला गया था बेटा, गुस्साए पति ने कुल्हाड़ी से काट दिया पत्नी का गला

तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। आरोपी नरेश और उसकी पत्नी स्वप्ना का बेटा बिना बताए मूर्ति विसर्जन में चला गया था जिसके कारण दोनों में झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर नरेश ने स्वप्ना पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मृतक महिला की पहचान चेकाती स्वप्ना के रूप में हुई है। स्वप्ना का अपने पति नरेश से किसी बात पर झगड़ा हुआ। मामला इतना बढ़ा कि नरेश ने स्वप्ना की जान ले ली। क्या था पूरा मामला? यह मामला तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के नेल्लीकुदुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में स्थित अलेरी गांव का है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। नरेश और स्वप्ना का बेटा माता-पिता से बिना बताए मूर्ति विसर्जन में चला गया था। इसे लेकर नरेश और स्वप्ना में लड़ाई हुई और गुस्से में आकर नरेश ने स्वप्ना के गले पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया।