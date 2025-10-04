तेलंगाना: प्रतिमा विसर्जन में चला गया था बेटा, गुस्साए पति ने कुल्हाड़ी से काट दिया पत्नी का गला
तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। आरोपी नरेश और उसकी पत्नी स्वप्ना का बेटा बिना बताए मूर्ति विसर्जन में चला गया था जिसके कारण दोनों में झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर नरेश ने स्वप्ना पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने कुल्हाड़ी से पत्नी का गला काट दिया और पीड़िता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
मृतक महिला की पहचान चेकाती स्वप्ना के रूप में हुई है। स्वप्ना का अपने पति नरेश से किसी बात पर झगड़ा हुआ। मामला इतना बढ़ा कि नरेश ने स्वप्ना की जान ले ली।
क्या था पूरा मामला?
यह मामला तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के नेल्लीकुदुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में स्थित अलेरी गांव का है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। नरेश और स्वप्ना का बेटा माता-पिता से बिना बताए मूर्ति विसर्जन में चला गया था। इसे लेकर नरेश और स्वप्ना में लड़ाई हुई और गुस्से में आकर नरेश ने स्वप्ना के गले पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया।
बेटे को लेकर हुआ विवाद
स्वप्ना की बहन ने नरेश के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस के अनुसार, "स्वप्ना की बहन माचरला उमा ने पुलिस को घटना की सूचना दी। स्वप्ना और नरेश की 20 साल पहले शादी हुई थी। दोनों के 2 बेटे संदेश और विक्रम हैं। 17 साल का बेटा विक्रम जो दशहरा के मौके पर देवी के विसर्जन में गया था।"
माचरला ने अपनी शिकायत में बताया-
बैटे की गैर-मौजूदगी पर नरेश ने स्वप्ना को दोष देना शुरू कर दिया। इसे लेकर दोनों के बीच बहस हुई और नरेश ने कुल्हाड़ी से स्वप्ना का गला काट दिया।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
