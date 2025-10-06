Telangana: दूसरे के वाहन को अपना समझ लगाई चाबी, लोगों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना के मेडक जिले में एक गलतफहमी का मामला इस कदर बढ़ा कि लोगों ने दो युवकों को दुपहिया वाहन चोर समझकर पकड़ लिया और एक को खंभे से बाधकर जिंदा जला दिया।

पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि वाडियाराम गांव में तीन अक्टूबर की रात में दो युवक पहुंचे और अपनी गाड़ी खड़ी करके कहीं चले गए। लौटते समय वे अनजाने में अपनी ही गाड़ी से मिलते जुलते एक अन्य दुपहिया वाहन में चाबी लगाने लगे। गांव के लोगों ने समझा कि ये वाहन चोर हैं और उन्हें पकड़कर बुरी तरह पीटा।