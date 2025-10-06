Language
    Telangana: दूसरे के वाहन को अपना समझ लगाई चाबी, लोगों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    तेलंगाना के मेडक जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। वाडियाराम गांव में दो युवकों को वाहन चोर समझकर ग्रामीणों ने पकड़ लिया। गुस्से में लोगों ने एक युवक को खंभे से बांधकर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। युवक 70 प्रतिशत तक झुलस गया है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना के मेडक जिले में एक गलतफहमी का मामला इस कदर बढ़ा कि लोगों ने दो युवकों को दुपहिया वाहन चोर समझकर पकड़ लिया और एक को खंभे से बाधकर जिंदा जला दिया।

    पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि वाडियाराम गांव में तीन अक्टूबर की रात में दो युवक पहुंचे और अपनी गाड़ी खड़ी करके कहीं चले गए। लौटते समय वे अनजाने में अपनी ही गाड़ी से मिलते जुलते एक अन्य दुपहिया वाहन में चाबी लगाने लगे। गांव के लोगों ने समझा कि ये वाहन चोर हैं और उन्हें पकड़कर बुरी तरह पीटा।

    पेट्रोल डालकर लगा दी आग

    बाद में कुछ लोगों ने 22 साल के एक युवक को बिजली के खंभे से बांध दिया और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इसके बाद लोग उस झुलसे युवक को पुलिस थाने ले गए, जहां से उसे अस्पताल ले जाया गया।

    70 प्रतिशत झुलसा युवक

    पुलिस के मुताबिक युवक 70 प्रतिशत झुलस चुका है। उसे हैदराबाद रेफर किया गया है। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच जारी है। अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

