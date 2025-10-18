तेलंगाना: पुलिस थाने ले जाते समय कांस्टेबल की चाकू मारकर हत्या, आरोपी पर 50 हजार का इनाम घोषित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना के निजामाबाद में एक व्यक्ति 42 साल के कॉन्स्टेबल की कथित तौर पर चाकू मार कर हत्या कर दी। ये हत्या उस वक्त हुई जब कॉन्स्टेबल आरोपी को थाने ले जा रहे थे। घटना 17 अक्टूबर को रात 8:30 से नौ बजे के बीच हुई। पुलिस ने ये जानकारी दी।

आरोपी शेख रियाज कॉन्स्टेबल ई. प्रमोद के सीने पर चाकू के वार किया और मौके से फरार हो गया। घायल कॉन्स्टेबल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि कॉन्स्टेबल की बाइक का पीछा कर रहे एक सब-इंस्पेक्टर की उंगलियों पर भी आरोपी ने हमला किया, जिससे उसकी उंगलियां घायल हो गईं। डीजीपी ने दिए SIT गठित करने के निर्देश कॉन्स्टेबल की मौत पर दुख जताते हुए, तेलंगाना के डीजीपी बी शिवधर रेड्डी ने निजामाबाद पुलिस कमिश्नर को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित करने का निर्देश दिया। एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि डीजीपी मल्टी जोन-I, एस चंद्रशेखर रेड्डी को निजामाबाद जाकर स्थिति पर नजर रखने का निर्देश दिया। रेड्डी ने आईजीपी से कॉन्स्टेबल के परिवार के सदस्यों को सांत्वना देने और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने का भी अनुरोध किया।

आरोपी की तलाश तेज डीजीपी ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तलाशी अभियान शुरू करने और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए। निजामाबाद के पुलिस आयुक्त पी साई चैतन्य ने संवाददाताओं को बताया कि आरोपी को पकड़ने के प्रयास जारी हैं और उसे पकड़ने के लिए आठ टीमें बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग घायल कॉन्स्टेबल को अस्पताल पहुँचाने में पुलिस की मदद करने के बजाय तस्वीरें खींचने में व्यस्त थे।

उन्होंने आगे कहा, "जब हमारे सब-इंस्पेक्टर ने घायल कॉन्स्टेबल को अस्पताल ले जाने का अनुरोध किया, तब भी ऑटो-रिक्शा नहीं रुके।" परिजनों को हर आवश्यक मदद मिलेगी प्रमोद निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट की एक शाखा, सेंट्रल क्राइम स्टेशन (सीसीएस) में तैनात थे। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस विभाग शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ा है और उनकी हर संभव मदद करेगा।