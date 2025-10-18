Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    तेलंगाना: पुलिस थाने ले जाते समय कांस्टेबल की चाकू मारकर हत्या, आरोपी पर 50 हजार का इनाम घोषित

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 05:38 PM (IST)

    तेलंगाना के निजामाबाद में एक दुखद घटना में, एक कांस्टेबल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी, शेख रियाज, ने कांस्टेबल ई. प्रमोद पर हमला किया जब वे उसे पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे। पुलिस ने आरोपी पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया है और उसे पकड़ने के लिए टीमें गठित की हैं। डीजीपी ने कांस्टेबल के परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कॉन्स्टेबल की चाकू मारकर हत्या। (प्रतीकात्मक)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना के निजामाबाद में एक व्यक्ति 42 साल के कॉन्स्टेबल की कथित तौर पर चाकू मार कर हत्या कर दी। ये हत्या उस वक्त हुई जब कॉन्स्टेबल आरोपी को थाने ले जा रहे थे। घटना 17 अक्टूबर को रात 8:30 से नौ बजे के बीच हुई। पुलिस ने ये जानकारी दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपी शेख रियाज कॉन्स्टेबल ई. प्रमोद के सीने पर चाकू के वार किया और मौके से फरार हो गया। घायल कॉन्स्टेबल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई।

    पुलिस ने बताया कि कॉन्स्टेबल की बाइक का पीछा कर रहे एक सब-इंस्पेक्टर की उंगलियों पर भी आरोपी ने हमला किया, जिससे उसकी उंगलियां घायल हो गईं।

    डीजीपी ने दिए SIT गठित करने के निर्देश

    कॉन्स्टेबल की मौत पर दुख जताते हुए, तेलंगाना के डीजीपी बी शिवधर रेड्डी ने निजामाबाद पुलिस कमिश्नर को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित करने का निर्देश दिया।

    एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि डीजीपी मल्टी जोन-I, एस चंद्रशेखर रेड्डी को निजामाबाद जाकर स्थिति पर नजर रखने का निर्देश दिया। रेड्डी ने आईजीपी से कॉन्स्टेबल के परिवार के सदस्यों को सांत्वना देने और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने का भी अनुरोध किया।

    आरोपी की तलाश तेज

    डीजीपी ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तलाशी अभियान शुरू करने और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए। निजामाबाद के पुलिस आयुक्त पी साई चैतन्य ने संवाददाताओं को बताया कि आरोपी को पकड़ने के प्रयास जारी हैं और उसे पकड़ने के लिए आठ टीमें बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग घायल कॉन्स्टेबल को अस्पताल पहुँचाने में पुलिस की मदद करने के बजाय तस्वीरें खींचने में व्यस्त थे।

    उन्होंने आगे कहा, "जब हमारे सब-इंस्पेक्टर ने घायल कॉन्स्टेबल को अस्पताल ले जाने का अनुरोध किया, तब भी ऑटो-रिक्शा नहीं रुके।"

    परिजनों को हर आवश्यक मदद मिलेगी

    प्रमोद निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट की एक शाखा, सेंट्रल क्राइम स्टेशन (सीसीएस) में तैनात थे। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस विभाग शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ा है और उनकी हर संभव मदद करेगा।

    आरोपी पर 50 हजार रुपए के इनाम की घोषणा

    पुलिस ने आरोपी पर 50,000 रुपये के नकद इनाम की घोषणा करते हुए कहा कि आरोपी डकैती, लूट और हत्या में शामिल था। उन्होंने कहा कि पहचान, स्थान या गिरफ्तारी के लिए कोई भी विश्वसनीय जानकारी तत्काल मांगी जाती है। हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

    इसे भी पढ़ें: 8 महीने के बच्चे के लिए फरिश्ता बना सेना का जवान, चलती ट्रेन में CPR देकर बचाई जान