    छात्रों के लिए पके हुए चावल में पैर डालकर सो गया चौकीदार... तेलंगाना के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मचा बवाल 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 05:02 PM (IST)

    तेलंगाना के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रावास में, एक अस्थायी चौकीदार को पके हुए चावल के बर्तन में पैर डालकर सोते हुए पाया गया। इस घटना से छात्रों में आक्रोश फैल गया। जिला मजिस्ट्रेट ने तुरंत उस व्यक्ति को ड्यूटी से हटाने का आदेश दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें चौकीदार नशे की हालत में चावल के बर्तन में पैर डाले हुए दिख रहा है।

    Hero Image

    तेलंगाना में खाने में पैर डालकर सो गया व्यक्ति।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जरा सोच के देखिए, आप पूरे दिन के थके हारे हों और रात का खाना खाकर आराम से सोना चाहते हों। आप रसोई की तरफ जाते हैं और प्लेट उठाते हैं और खाना खाने के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जिस चावल आप खाने वाले हैं उसमें कोई पैर डालकर सो गया है।

    यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है बल्कि तेलंगाना के कॉलेज हॉस्टल में घटी एक घटना है, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा फूट गया। हालांकि छात्रों के लिए खाने को फिर पकाया गया और उन्हें परोसा गया।

    क्या है मामला?

    दरअसल, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रावास के छात्र जब भोजन के लिए भोजन कमरे में पहुंचे, तो उन्होंने एक व्यक्ति को पके हुए चावल के बर्तन में अपना पैर डालकर सोते हुए पाया। उस व्यक्ति की पहचान एक अस्थायी चौकीदार के रूप में हुई है। इसकी शिकायत छात्रों ने फूड कॉन्ट्रेक्टर से की।

    डीएम ने दिया चौकीदार को हटाने का आदेश

    मामले पर सनारेड्डी के कलेक्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट पी प्रवीण्या ने उस व्यक्ति को ड्यूटी से हटाने का आदेश दिया। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 28 सेकंड लंबे वीडियो में व्यक्ति रसोई की स्लैब पर गहरी नींद में लेटा हुआ दिखाई दे रहा है, उसका दाहिना पैर चावल के बर्तन के अंदर है।

    कथित तौर पर नशे में धुत इस व्यक्ति का दाहिना पैर चावल पर टिका हुआ है। नींद में इधर-उधर घूमता हुआ और अपना पैर बर्तन से बाहर निकालता हुआ दिखाई दे रहा है।

