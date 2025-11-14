छात्रों के लिए पके हुए चावल में पैर डालकर सो गया चौकीदार... तेलंगाना के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मचा बवाल 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जरा सोच के देखिए, आप पूरे दिन के थके हारे हों और रात का खाना खाकर आराम से सोना चाहते हों। आप रसोई की तरफ जाते हैं और प्लेट उठाते हैं और खाना खाने के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जिस चावल आप खाने वाले हैं उसमें कोई पैर डालकर सो गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है बल्कि तेलंगाना के कॉलेज हॉस्टल में घटी एक घटना है, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा फूट गया। हालांकि छात्रों के लिए खाने को फिर पकाया गया और उन्हें परोसा गया। क्या है मामला? दरअसल, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रावास के छात्र जब भोजन के लिए भोजन कमरे में पहुंचे, तो उन्होंने एक व्यक्ति को पके हुए चावल के बर्तन में अपना पैर डालकर सोते हुए पाया। उस व्यक्ति की पहचान एक अस्थायी चौकीदार के रूप में हुई है। इसकी शिकायत छात्रों ने फूड कॉन्ट्रेक्टर से की।