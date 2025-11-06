'चटनी गिराने की हिम्मत कैसे की', मामूली विवाद में दोस्तों ने कार में कर दिया युवक का मर्डर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हैदराबाद से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। जहां तीन युवकों ने एक व्यक्ति की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उससे चटनी गिर गई थी। कथित तौर पर कार सवार युवकों ने उसे घंटों तक पीटा, सिगरेट से जलाया और अंत में चाकू गोदकर हत्या कर दी।

दरअसल, यह घटना हैदराबाद के नाचराम इलाके की है। घटना सोमावार की बताई जा रही है। जहां उप्पल के कल्याणपुरी इलाके में रहने वाले मुरली कृष्णा सोमवार रात एलबी नगर स्थित अपने घर जाने के लिए लिफ्ट मांग रहे थे। इसी दौरान कार सवार 3 युवकों ने उन्हें मदद दे दी। तीनों के साथ कार में बैठकर मुरली जाने लगे।

इसी दौरान रास्ते में सभी एक एनजीआरआई के पास एक मोबाइल टिफिन सेंटर पर रुककर खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त मुरली कृष्ण की प्लेट से चटनी गलती से एक युवक के कपड़ों पर गिर गई। इसके बाद बहस शुरू हो गई। कथित तौर पर बहस के दौरान मुरली कृष्ण ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया।

चटनी गिराने की हिम्मत कैसे की? इसके बाद बदमाशों ने मुरली को जबरन कार में बैठा लिया और अगले दो घंटे तक इधर-उधर घूमा-घूमाकर पीटते रहे और सिगरेट से दागते रहे। इस दौरान यह भी पूछते रहे कि उसने उन पर चटनी गिराने की हिम्मत कैसे की। मुरली ने उन्हें बार-बार घर छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी।

चाकू से किए वार पर वार जानकारी के अनुसार कार सवार हमलावरों ने युवक को कार के भीतर ही चाकू से कई बार वार किए। इस दौरान पीड़ित जान बचाकर भागने की कोशिश की। लेकिन वो कार से लगभग 200 मीटर दूर सड़क पर गिर पड़ा। राहगीरों ने सुबह करीब 5:40 बजे शव देखा और स्थानीय पुलिस को सूचना दी।