    तेलंगाना: बच्चे को स्कूल छोड़कर लौट रहे बिजनेसमैन पर हमला, 6 हमलावरों ने सरेआम कर दी हत्या

    Updated: Mon, 08 Dec 2025 03:51 PM (IST)

    तेलंगाना में व्यक्ति की हत्या। फोटो - X

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना में आज सुबह बीच सड़क पर 6 लोगों ने मिलकर एक सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया। बच्चे को स्कूल छोड़ने आए व्यक्ति को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। यह वारदात स्कूल के ठीक सामने हुई।

    मृतक की पहचान जी.वेंकटरत्नम के रूप में हुई है, जो एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन थे। तेलंगाना के मेडचल-मलकजगिरी में स्थित फोस्टर बिलाबोंग स्कूल के सामने वेंकटरत्नम पर हमला हुआ।

    6 हमलावरों ने दिया घटना को अंजाम

    तेलंगाना पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि वेंकटरत्नम अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के बाद स्कूटर से घर वापस लौट रहे थे। तभी 2 बाइक सवार और ऑटोरिक्शा में मौजूद 4 लोगों ने उनके स्कूटर को रोक लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते हमलावरों ने धारदार हथियार से उनपर एक के बाद एक कई वार किए और उनका कत्ल कर दिया।

    CCTV में कैद हुई वारदात

    यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हमलावरों ने वेंकटरत्नम के पेट से लेकर पीठ और गर्दन में चाकू से वार किया। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि वेंकटरत्नम बुरी तरह से लहूलुहान हो गए थे। हमला इतना भयानक था कि वेंकटरत्नम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

    पुलिस कर रही जांच

    वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से चाकू बरामद किया। कैमरे में यह भी देखा गया कि वारदात के दौरान कई लोग आसपास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी हमलावरों को रोकने की कोशिश नहीं की।

    हमले की वजह अभी सामने नहीं आई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।

