तेलंगाना के हॉस्टल में डिनर के बाद बिगड़ी 50 से अधिक छात्रों की तबीयत, अस्पताल में भर्ती

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना के जोगुलम्बा गडवाल स्थित सरकारी हॉस्टल से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बीती रात खाना खाने के बाद 50 से ज्यादा छात्रों की तबीयत अचानक खराब हो गई। सभी को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें