तेलंगाना के हॉस्टल में डिनर के बाद बिगड़ी 50 से अधिक छात्रों की तबीयत, अस्पताल में भर्ती
तेलंगाना के जोगुलम्बा गडवाल में एक सरकारी हॉस्टल में खाना खाने के बाद 50 से अधिक छात्र बीमार पड़ गए। शुक्रवार रात सांभर, चावल और गोभी की सब्जी खाने के बाद उन्हें पेट दर्द और उल्टी होने लगी। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। कुछ छात्रों को छुट्टी दे दी गई है, जबकि अन्य अभी भी डॉक्टरों की निगरानी में हैं।
डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना के जोगुलम्बा गडवाल स्थित सरकारी हॉस्टल से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बीती रात खाना खाने के बाद 50 से ज्यादा छात्रों की तबीयत अचानक खराब हो गई। सभी को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
यह मामला इतिक्याला मंडल के धर्मावरम स्थित हॉस्टल का है। सभी बच्चों को सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों की हालत में धीरे-धीरे सुधार आ रहा है।
पेट दर्द और उल्टी की समस्या
शुक्रवार की रात ब्वॉयज हॉस्टल के मेस में लगभग 52 छात्रों ने खाना खाया। इसके बाद ही सभी को पेट में दर्द और उल्टी होने लगी। छात्रों की हालत नाजुक होते देख सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया था।
पीड़ित छात्रों के अनुसार, "हॉस्टल में बीती रात खाने के लिए सांभर, चावल और गोभी की सब्जी परोसी गई थी, जिसके खाने के बाद से ही सबकी तबीयत खराब हो गई।"
जिला स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार, 32 छात्रों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। बाकी छात्रों को अभी भी डॉक्टरों की देख-रेख में रखा गया है। चिकित्सकों ने हॉस्टल में भी कैंप लगाया है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
यह भी पढ़ें- राजस्थान के कोटा में SUV और स्कूल वैन की भिड़ंत में दो छात्राओं की मौत, कई घायल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।