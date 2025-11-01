Language
    राजस्थान के कोटा में SUV और स्कूल वैन की भिड़ंत में दो छात्राओं की मौत, कई घायल

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 11:55 AM (IST)

    Rajasthan Kota Accident: राजस्थान के कोटा में एक भीषण सड़क हादसे में स्कूल वैन और SUV की टक्कर हो गई, जिसमें 2 छात्राओं की मौत हो गई और एक दर्जन से अधिक घायल हो गए। यह हादसा इटावा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में वैन का टायर फटने और गलत दिशा में चलने के कारण हुआ। टक्कर इतनी भयानक थी कि SUV 20 फीट दूर जा गिरी। स्थानीय लोगों ने बच्चों को बचाया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने सड़क सुरक्षा और स्कूल वाहनों के रखरखाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

    राजस्थान के कोटा में भीषण सड़क हादसा। फोटो - पीटीआई

    डिजिटल डेस्क, कोटा। राजस्थान के कोटा में आज सुबह एक भीषण हादसा देखने को मिला, जिसमें स्कूल के 2 छात्राओं की मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हैं। बच्चों को ले जा रही स्कूल वैन अचानक एक SUV कार से टकरा गई। हादसे के बाद वैन में चीख-पुकार मच गई।

    यह हादसा कोटा के इटावा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे की वजह वैन का टायर फटना था। 132 केवी ग्रिड स्टेशन के पास वैन का टायर अचानक फट गया। यही नहीं, वैन उल्टी दिशा में चल रही थी, जिसके कारण वैन सामने से आ रही SUV से टकरा गई।

    20 फीट दूर गिरी SUV

    यह टक्कर इतनी भयानक थी कि 2 छात्राओं की जान चली गई और 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों को गंभीर चोटें आईं हैं। वहीं, SUV कार सड़क पर पलटते हुए लगभग 20 फीट दूर जाकर गिरी। वैन का अगला हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो चुका है।

    हादसे के बाद सड़कों पर बच्चों के बैग और किताबें बिखरीं पड़ीं थीं। स्थानीय लोगों ने जब बच्चों की चीख-पुकार सुनी, तो सभी मौके पर पहुंचे। कुछ लोगों ने वैन की खिड़की तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया।

    पुलिस ने जब्त की गाड़ियां

    घायलों को कोटा के MBS अस्पताल में भर्ती किया गया है। दुर्घटनाग्रस्त वैन इटावा के प्राइवेट स्कूल की थी। पुलिस के अनुसार, "वैन का टायर फटने के कारण ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और यह भीषण हादसा देखने को मिला।"

    इटावा के डीएसपी शिवम जोशी के अनुसार, स्कूल वैन में 10-12 बच्चे सवाल थे। इस हादसे में 15 वर्षीय तनु धाकड़ और 8 वर्षीय पारुल आर्या की मौत हो गई। 5 बच्चों की हालत गंभीर है। उन्हें कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है।

    पुलिस ने दोनों गाड़िया जब्त कर ली हैं। हादसे के बाद बच्चों के माता-पिता का रो रोकर बुरा हाल है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस हादसे के बाद सड़क सुरक्षा और स्कूलों के द्वारा गाड़ियों की खराब मेंटेनेंस पर भी सवाल उठने लगे हैं।

    (समाचार एजेंसी आईएएनएस और पीटीआई के इनपुट के साथ)

