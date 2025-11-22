Language
    पायलट ने कंट्रोल खोया या ब्लैकआउट से हुआ हादसा? डिफेंस एक्सपर्ट ने बताई तेजस के क्रैश होने की वजह

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 09:27 AM (IST)

    दुबई एयर शो 2025 में तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें विंग कमांडर नमन स्याल की दुखद मौत हो गई। रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गौर (रिटायर्ड) ने पायलट के नियंत्रण खोने की आशंका जताई है। दुर्घटना का सही कारण कॉकपिट डेटा से पता चलेगा। भारतीय वायुसेना ने पायलट की मौत की पुष्टि की और जांच के आदेश दिए हैं। पूरे देश में शोक की लहर है। 

    Hero Image

    पायलट ने कंट्रोल खोया या ब्लैकआउट से हुआ हादसा। (फोटो- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुबई एयर शो 2025 के दौरान एक बड़ा विमान हादसा हो गया। एयर शो के दौरान तेजस लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। इस घटना की प्रकृति को देखते हुए डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन अनिल गौर (रिटायर्ड) ने अनुमान लगाया कि यह हादसा पायलट के कंट्रोल खोने के कारण हुआ हो सकता है।

    दरअसल, शुक्रवार को कैप्टन गौर ने कहा कि क्रैश का सही कारण कॉकपिट से डेटा मिलने के बाद ही पता चल पाएगा। इस हादसे में विंग कमांडर नमन स्याल की दुखद मौत हो गई।

    'विंग कमांडर के परिवार के प्रति संवेदना'

    विमान हादसे में विंग कमांडर नमन स्याल की मौत हो गई। पायलट के परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए कैप्टन गौर ने कहा कि यह दुख की बात है कि दुबई एयर शो के दौरान हमारा तेजस जेट क्रैश हो गया और हमारे बहादुर पायलट की जान चली गई। विजुअल्स से ऐसा लगता है कि जेट ने एक्रोबेटिक्स के दौरान कंट्रोल खो दिया, या हो सकता है कि पायलट ब्लैकआउट हो गया हो। बता दें कि ब्लैकआउट का मतलब अधिकतम गुरुत्वाकर्षण बल से है।

    कैप्टन गौर ने कहा कि पायलट हमेशा G-सूट पहनते हैं जिससे उनके पैरों में खून न जमा हो। उन्होंने संभावना जताई कि हो सकता है कि उसमें कोई दिक्कत हो। असल में क्या हुआ, यह कॉकपिट डेटा मिलने के बाद ही पता चल पाएगा। उन्होंने कहा कि अधिक जी फोर्स के कारण शरीर के निचले हिस्से में खून जमा हो सकता है, जिससे पायलट ब्लैकआउट हो सकता है।

    IAF ने की पायलट के मौत की पुष्टि

    भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को दुबई एयर शो 2025 में एक तेजस एयरक्राफ्ट के क्रैश होने और उसमें आग लगने के बाद पायलट की मौत की पुष्टि की।

    सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर IAF ने लिखा कि आज दुबई एयर शो में एरियल डिस्प्ले के दौरान एक IAF तेजस एयरक्राफ्ट का दुर्घनाग्रस्त हो गया। हादसे में पायलट की जान चली है। IAF को जान के नुकसान पर गहरा दुख है और इस दुख की घड़ी में वह दुखी परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है।

    IAF ने कहा कि हादसे की वजहों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी बनाई जा रही है, जिसमें पायलट की जानलेवा चोटों के कारण मौत हो गई। वहीं, दुबई के लोकल मीडिया ने बताया कि प्लेन बड़ी भीड़ के सामने एरियल डिस्प्ले करते समय नीचे गिर गया।

