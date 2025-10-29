Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Thane News: मामूली झगड़े के बाद 17 साल के लड़के ने गर्लफ्रेंड को जिंदा जलाया, हालत गंभीर

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 10:40 AM (IST)

    महाराष्ट्र के ठाणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी 17 वर्षीय प्रेमिका को घर में आग लगा दी, जिससे वह 80% तक जल गई। कपूरबावड़ी इलाके की इस घटना में, लड़की की हालत गंभीर है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी लड़के को हिरासत में ले लिया है और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    मामूली विवाद में प्रेमी ने प्रेमिका को जलाया (सांकेतिक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के ठाणे से एक दर्दनाक खटना सामने आई है। जहां एक नाबालिग लड़के ने विवाद के बाद कथित तौर पर अपनी प्रेमिका को उसके ही घर में आग लगा दी। इससे 17 वर्षीय लड़की लगभग 80% तक जल गई है। नाबालिग लड़की का अस्पताल में इलाज चल रहा है। लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, यह मामला ठाणे के कपूरबावड़ी इलाके का बताया जा रहा है। 17 वर्षीय नाबालिग लड़के ने अपनी 17 वर्षीय महिला मित्र को कथित तौर पर आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा कि जब लड़की घर में अकेली थी, तभी अचानक उसके घर से धुआं निकलने लगा। इस दौरान जब परिजन मौके पर पहुंचे त लड़की जल रही थी और उसका दोस्त घर के अंदर ही मौजूद था।

    दोनों में पहले से चल रहा था विवाद

    कपूरबावड़ी थाने के वरिष्ठ निरीक्षक प्रवीण माने ने बताया कि 17 साल के आरोपी, लड़की का दोस्त था। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उस पर हत्या के प्रयास के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, यह हमला कथित तौर पर दोनों के बीच ‘पहले हुए झगड़े’ के कारण किया गया। उन्होंने बताया कि किशोर ने लड़की के घर जाकर कथित तौर पर उस पर ज्वलनशील पदार्थ डाला और उसे आग लगा दी।

    80 फीसदी जली लड़की

    इस घटना में लड़की 80 फीसदी जल गई। फिलहाल लड़की हालत गंभीर है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक, दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। हालांकि, पुलिस का कहना है कि लड़की के बयान के बाद ही घटना के पीछे का असली कारण स्पष्ट हो सकेगा।

    हिरासत में आरोपी

    कपूरबावड़ी थाने के वरिष्ठ निरीक्षक प्रवीण माने ने बताया कि 17 वर्षीय आरोपी, किशोरी का दोस्त था। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उस पर हत्या के प्रयास के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। (एजेंसी के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- MP News: कटनी में बीजेपी नेता की हत्या, एनकाउंटर के बाद दो आरोपी गिरफ्तार