मदरसे में शिक्षिकाओं के साथ छेड़छाड़ और मारपीट, मौलवी समेत सात पर मुकदमा
कलियर थाना क्षेत्र के एक मदरसे में मौलवी और उसके सात साथियों पर तीन शिक्षिकाओं के साथ मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगा है। एक शिक्षिका ने शिकायत दर्ज कराई कि मौलवी गुलशेर ने उसे कमरे में बुलाकर छेड़छाड़ की और विरोध करने पर मारपीट की। बचाने आई दो अन्य शिक्षिकाओं के साथ भी मारपीट की गई और कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कलियर थाना क्षेत्र के एक मदरसे में तीन शिक्षिकाओं के साथ मारपीट और छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने मौलवी और उसके सात साथियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
क्षेत्र में ही रहने वाली एक शिक्षिका ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि पिछले कई वर्षों से वह बच्चों को मदरसे में पढ़ा रही हैं। उन्होंने बताया कि 12 अक्टूबर को मदरसे में पढ़ाई के दौरान मौलवी गुलशेर ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया और छेड़छाड़ की। विरोध करने पर मौलवी ने मारपीट कर घायल कर दिया।
'मारपीट की, कपड़े फाड़ने की कोशिश की'
शिक्षिका की दो सहकर्मी जब उन्हें बचाने के लिए आईं, तब मौलवी ने अपने सात साथियों को बुलाकर तीनों के साथ मारपीट की और उनके कपड़े फाड़ने का प्रयास किया। इसके साथ जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने बताया कि मौलवी पहले से उन पर नजर रखता था, जिसकी शिकायत उन्होंने मदरसा प्रबंधक से की थी। लेकिन, उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई।
मौलवी के खिलाफ दर्ज हुआ केस
थानाध्यक्ष रविन्द्र कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मौलवी गुलशेर और साथी रिहान, मोहम्मद साद, आफन, सुहैल, आरिस, समीर आदि के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
