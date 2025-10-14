मदरसे में शिक्षिकाओं के साथ छेड़छाड़ और मारपीट, मौलवी समेत सात पर मुकदमा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कलियर थाना क्षेत्र के एक मदरसे में तीन शिक्षिकाओं के साथ मारपीट और छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने मौलवी और उसके सात साथियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में ही रहने वाली एक शिक्षिका ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि पिछले कई वर्षों से वह बच्चों को मदरसे में पढ़ा रही हैं। उन्होंने बताया कि 12 अक्टूबर को मदरसे में पढ़ाई के दौरान मौलवी गुलशेर ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया और छेड़छाड़ की। विरोध करने पर मौलवी ने मारपीट कर घायल कर दिया।

