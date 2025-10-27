योग की आड़ में हिंदू बच्चों नमाज की ट्रेनिंग देने वाले शिक्षक पर एक्शन, शिक्षा अधिकारी ने किया निलंबित
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में एक शिक्षक पर सूर्य नमस्कार के बहाने हिंदू बच्चों को नमाज सिखाने का आरोप लगा है। अभिभावकों के विरोध के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है। दीपावली की छुट्टियों में बच्चों द्वारा घर पर प्रक्रिया दोहराने पर अभिभावकों को इस बारे में पता चला। शिक्षक ने आरोपों को निराधार बताया है। विभाग मामले की जांच कर रहा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की प्राथमिक शाला देवारी में शिक्षक जुबेर असलम तड़वी पर सूर्य नमस्कार के बहाने हिंदू बच्चों को नमाज की ट्रेनिंग देने का आरोप अभिभावकों ने लगाया था।
हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी ने शिक्षक जुबेर को निलंबित कर दिया है। विभाग जांच कर रहा है कि यह मामला कब से चल रहा था।
योग की आड़ में नमाज का अभ्यास
बताया गया है कि दीपावली के अवकाश के दौरान कुछ बच्चों ने जब घर में वह प्रक्रिया दोहराई तो माता-पिता ने पूछा। बच्चों ने बताया कि जबूर अहमद रोजाना योगासन से पहले उन्हें इसका अभ्यास कराता है।
अभिभावकों ने किया विरोध
इसके बाद करीब दो दर्जन अभिभावक स्कूल पहुंच गए और विरोध दर्ज कराया। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी को सूचना दी। मामला गंभीर होने से डीईओ स्कूल पहुंचे और पंचनामा बनाया।
इस बीच जानकारी लगने पर हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष अजीत परदेसी, बजरंग दल के दीपक पवार सहित अन्य पदाधिकारी भी स्कूल पहुंचे और विरोध दर्ज कराया था। इधर, शिक्षक जुबेर अहमद तड़वी का कहना था कि मुझ पर लगाए गए आरोप निराधार हैं।
