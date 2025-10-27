योग की आड़ में हिंदू बच्चों नमाज की ट्रेनिंग देने वाले शिक्षक पर एक्शन, शिक्षा अधिकारी ने किया निलंबित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की प्राथमिक शाला देवारी में शिक्षक जुबेर असलम तड़वी पर सूर्य नमस्कार के बहाने हिंदू बच्चों को नमाज की ट्रेनिंग देने का आरोप अभिभावकों ने लगाया था।

हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी ने शिक्षक जुबेर को निलंबित कर दिया है। विभाग जांच कर रहा है कि यह मामला कब से चल रहा था।

योग की आड़ में नमाज का अभ्यास

बताया गया है कि दीपावली के अवकाश के दौरान कुछ बच्चों ने जब घर में वह प्रक्रिया दोहराई तो माता-पिता ने पूछा। बच्चों ने बताया कि जबूर अहमद रोजाना योगासन से पहले उन्हें इसका अभ्यास कराता है।