    एसिड अटैक का आरोप लगाने वाली छात्रा के पिता को पुलिस ने किया अरेस्ट, दुष्कर्म-ब्लैकमेलिंग का दर्ज था केस

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 10:47 PM (IST)

    दिल्ली के भलस्वा डेयरी एसिड अटैक मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस ने पीड़िता के पिता अकील खान को गिरफ्तार किया है, जिन पर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप है। मुख्य आरोपी की पत्नी ने यह आरोप लगाया है। वहीं, छात्रा ने जितेंद्र पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जबकि जितेंद्र ने एसिड अटैक में शामिल होने से इनकार किया है। पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है।

    एसिड अटैक का आरोप लगानेवाली छात्रा के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के भलस्वा डेयरी थाने की पुलिस ने एक छात्रा पर हुए एसिड अटैक मामले में नया मोड़ लाते हुए पीड़िता के पिता अकील खान को संगम विहार इलाके से गिरफ्तार कर लिया। वह वहां छिपा हुआ था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इस मामले में मुख्य आरोपी जितेंद्र की पत्नी ने तीन दिन पहले भलस्वा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने छात्रा के पिता पर दुष्कर्म और ब्लैकमेल का आरोप लगाया।

    उसका दावा है कि छात्रा के पिता के पास उसकी अश्लील फोटो हैं, जिन्हें वह जितेंद्र को भेजकर ब्लैकमेल कर रहा था। छात्रा ने अपनी शिकायत में कहा था कि जितेंद्र उसे अक्सर छेड़ता था और इसकी जानकारी उसकी पत्नी को देने पर उसे धमकाया गया। उसने आरोप लगाया कि जितेंद्र के इशारे पर ही उसके दो साथियों, ईशान और अरमान ने उस पर एसिड अटैक किया।

    हालांकि, जितेंद्र ने दावा किया है कि वह घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं था और उसका एसिड अटैक से कोई लेना-देना नहीं है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की है, जिसमें बयानों में विरोधाभास सामने आया है।पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और दोषी पाए जाने पर छात्रा और उसके पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    जांच में यह भी सामने आया है कि जितेंद्र की लोकेशन घटनास्थल से अलग थी, जिससे उसका दावा मजबूत होता है। पुलिस अब सभी पक्षों के बयानों और साक्ष्यों की गहन पड़ताल कर रही है ताकि सत्य का पता लगाया जा सके। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है और दोषियों को जल्द सजा दिलाने की बात कही है।

     