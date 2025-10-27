एसिड अटैक का आरोप लगाने वाली छात्रा के पिता को पुलिस ने किया अरेस्ट, दुष्कर्म-ब्लैकमेलिंग का दर्ज था केस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के भलस्वा डेयरी थाने की पुलिस ने एक छात्रा पर हुए एसिड अटैक मामले में नया मोड़ लाते हुए पीड़िता के पिता अकील खान को संगम विहार इलाके से गिरफ्तार कर लिया। वह वहां छिपा हुआ था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इस मामले में मुख्य आरोपी जितेंद्र की पत्नी ने तीन दिन पहले भलस्वा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने छात्रा के पिता पर दुष्कर्म और ब्लैकमेल का आरोप लगाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उसका दावा है कि छात्रा के पिता के पास उसकी अश्लील फोटो हैं, जिन्हें वह जितेंद्र को भेजकर ब्लैकमेल कर रहा था। छात्रा ने अपनी शिकायत में कहा था कि जितेंद्र उसे अक्सर छेड़ता था और इसकी जानकारी उसकी पत्नी को देने पर उसे धमकाया गया। उसने आरोप लगाया कि जितेंद्र के इशारे पर ही उसके दो साथियों, ईशान और अरमान ने उस पर एसिड अटैक किया।

हालांकि, जितेंद्र ने दावा किया है कि वह घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं था और उसका एसिड अटैक से कोई लेना-देना नहीं है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की है, जिसमें बयानों में विरोधाभास सामने आया है।पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और दोषी पाए जाने पर छात्रा और उसके पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।