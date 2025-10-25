Language
    छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाला शिक्षक गिरफ्तार, फेसबुक पर लिखे अपशब्द 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 10:34 PM (IST)

    छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक सहायक शिक्षक को प्रधानमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई हुई। शिक्षक ईश्वरी प्रसाद टंडन ने फेसबुक पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। जांच में टिप्पणी को अपमानजनक पाया गया।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में पदस्थ सहायक शिक्षक को प्रधानमंत्री के विरुद्ध इंटरनेट मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है।

    विकासखंड बलरामपुर के शासकीय प्राथमिक शाला के सहायक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद टंडन द्वारा प्रधानमंत्री के विरुद्ध इंटरनेट मीडिया फेसबुक पर अपशब्दों का प्रयोग करते हुए अशोभनीय टिप्पणी की गई थी।

    ईश्वरी प्रसाद टंडन को किया गया निलंबित

    विभागीय जांच में इसे छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिकारी-कर्मचारी के इंटरनेट मीडिया के उपयोग संबंधी मार्गदर्शी निर्देश का उल्लंघन पाया गया था। इस आधार पर ईश्वरी प्रसाद टंडन (सहायक शिक्षक एलबी) को निलंबित कर दिया गया था।

    जांच में क्या आया सामने?

    इसमें कहा गया था कि शिक्षक द्वारा प्रधानमंत्री के संबंध में अत्यंत ही अपमानजनक, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए फेसबुक पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की गई है।

