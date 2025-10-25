Language
    छत्तीसगढ़ राज्योत्सव की रजत जयंती में शामिल होंगे पीएम मोदी, नई विधानसभा और ट्राइबल म्यूजियम का करेंगे लोकार्पण

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 03:26 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे। वे 31 अक्टूबर को रायपुर पहुंचेंगे और अगले दिन पांच प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिनमें सत्य साई संजीवनी अस्पताल में बच्चों से मुलाकात, ब्रह्माकुमारी संस्थान के नए भवन, नए विधानसभा भवन और ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे राज्य के लिए गर्व का क्षण बताया, क्योंकि छत्तीसगढ़ अपने गठन के 25 वर्ष पूरे कर रहा है। यह दौरा राज्य में विकास, विश्वास और नई ऊर्जा का संचार करेगा।  

    डिजिटल डेस्क, रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर की शाम रायपुर पहुंचेंगे और राजधानी में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन वे राज्य में रहकर पांच प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री के आगमन को राज्य के लिए गर्व का क्षण बताया और कहा कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ अपने गठन के 25 वर्ष पूरे कर रहा है। यह रजत जयंती वर्ष राज्य की उपलब्धियों और प्रगति का उत्सव है।

    प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों में सत्य साई संजीवनी अस्पताल में 2500 बच्चों से मुलाकात, प्रजापिता ब्रह्माकुमारी संस्थान के नए भवन का लोकार्पण, नए विधानसभा भवन का उद्घाटन, और ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नक्सलवाद के खिलाफ संकल्प दृढ़ है, और राज्य सरकार की प्रभावी पुनर्वास नीति के कारण नक्सलियों के आत्मसमर्पण की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह दौरा राज्य में विकास, विश्वास और नई ऊर्जा का संचार करेगा।