छत्तीसगढ़ राज्योत्सव की रजत जयंती में शामिल होंगे पीएम मोदी, नई विधानसभा और ट्राइबल म्यूजियम का करेंगे लोकार्पण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे। वे 31 अक्टूबर को रायपुर पहुंचेंगे और अगले दिन पांच प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिनमें सत्य साई संजीवनी अस्पताल में बच्चों से मुलाकात, ब्रह्माकुमारी संस्थान के नए भवन, नए विधानसभा भवन और ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे राज्य के लिए गर्व का क्षण बताया, क्योंकि छत्तीसगढ़ अपने गठन के 25 वर्ष पूरे कर रहा है। यह दौरा राज्य में विकास, विश्वास और नई ऊर्जा का संचार करेगा।

