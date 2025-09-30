अब 'चाय लवर' नहीं, बनिए Tea Expert! इस संस्थान में शुरू हुआ कोर्स, लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार

वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने चाय चखने की कुशलता से जुड़े दो कोर्स शुरू किए जिसका उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रदान करना और चाय साक्षरता को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा मान्यता प्राप्त ये कोर्स दार्जिलिंग स्थित चाय अनुसंधान एवं विकास केंद्र द्वारा संचालित किए जाएंगे।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने मंगलवार को चाय चखने की कुशलता से जुड़े दो कोर्स को शुरू किया जिसके तहत चाय चखने की कला सिखाई जाएगी। भारत चाय पर बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है जिसमें लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

इसे ध्यान में रखते हुए बर्थवाल ने इस साल मई में चाय दिवस पर चाय चखने से संबंधित कोर्स को शुरू करने का प्रस्ताव रखा था जिसकी शुरुआत कर दी गई। इस कोर्स को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा मान्यता दी गई है जिसका संचालन दार्जिलिंग स्थित चाय अनुसंधान एवं विकास केंद्र द्वारा किया जाएगा।