टाटा समूह की बड़ी तैयारी, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए नए चेहरे की तलाश जारी
टाटा समूह ने एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस के लिए नए नेतृत्व की तलाश शुरू कर दी है। मौजूदा सीईओ कैंपबेल विल्सन का कार्यकाल अगले साल समाप्त हो रहा ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। टाटा समूह ने एअर इंडिया के लिए नए नेतृत्व की तलाश शुरू कर दी है, क्योंकि मौजूदा मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक कैंपबेल विल्सन का कार्यकाल अगले साल समाप्त होने वाला है।
टाटा समूह एअर इंडिया एक्सप्रेस के लिए भी नए प्रबंध निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर रहा है, क्योंकि वहां वर्तमान एमडी आलोक सिंह का कार्यकाल 2027 में पूरा होगा।
मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि विल्सन और टाटा समूह दोनों ही 2027 के बाद अनुबंध के नवीनीकरण के इच्छुक नहीं हैं, ऐसे में एअर इंडिया के शीर्ष पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की तलाश स्वाभाविक है।
हालांकि इस विषय पर टाटा समूह की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। नए प्रमुख के चयन की प्रक्रिया में तीन से छह महीने लग सकते हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि मौजूदा और आने वाले प्रमुख कुछ समय तक साथ काम करते हैं, तो नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया अधिक सहज हो सकती है।
इस बीच, एअर इंडिया से जुड़े बोइंग 787-8 विमान दुर्घटना की अंतिम रिपोर्ट जून के आसपास आने की उम्मीद है। टाटा समूह ने जनवरी 2022 में सरकार से एअर इंडिया का अधिग्रहण किया था। (समाचार एजेंसी पीटाई के इनपुट के साथ)
