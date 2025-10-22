पत्नी की हत्या के बाद लाश ड्रम में छिपाई और... तमिलनाडु में पति की करतूत जानकर कांप जाएगी रूह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का बेरहमी से कत्ल कर दिया और फिर लाश को ड्रम में भरकर जमीन में गाड़ दिया। इस वारदात का खुलासा होने के बाद सभी के पैरों तले से जमीन खिसक गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपी पति की पहचान सिलंबरासन के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने पुलिस को बताया कि 14 अगस्त को ही उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। तिरुवल्लूर के एसपी विवेकानंद शुक्ला के अनुसार, पुलिस ने लाश बरामद कर ली है। मृतका की उम्र 26 वर्ष थी और उसका नाम प्रिया था। प्रिया के पिता ने बेटी की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी, जिसके बाद इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ।

घर से 3 किलोमीटर दूर दफनाई लाश सिलंबरासन ने पुलिस को बताया कि उसकी और प्रिया की अक्सर लड़ाई होती थी। 14 अगस्त को भी दोनों का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद सिलंबरासन ने प्रिया की हत्या कर दी और उसकी लाश को ड्रम में भरकर घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर ले गया। वहां जमीन में गड्ढा खोदकर उसने ड्रम को गाड़ दिया।

हत्या से कुछ दिन पहले ही प्रिया अपने मायके गई थी, जहां उसने माता-पिता को बताया था कि उसकी सिलंबरासन से बहुत लड़ाई होती है और अब वो अलग होने के बारे में सोच रही है। हालांकि, उसके परिवार ने बेटी को समझा बुझाकर ससुराल वापस भेज दिया।