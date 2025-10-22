Language
    पत्नी की हत्या के बाद लाश ड्रम में छिपाई और... तमिलनाडु में पति की करतूत जानकर कांप जाएगी रूह

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 02:12 PM (IST)

    तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी प्रिया की हत्या कर दी, उसके शव को ड्रम में भरकर जमीन में गाड़ दिया। प्रिया के पिता द्वारा गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने और बच्चों द्वारा मां के दो महीने से गायब होने की बात बताने के बाद इस वारदात का खुलासा हुआ। आरोपी पति सिलंबरासन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसे पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।

    तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का बेरहमी से कत्ल कर दिया और फिर लाश को ड्रम में भरकर जमीन में गाड़ दिया। इस वारदात का खुलासा होने के बाद सभी के पैरों तले से जमीन खिसक गई।

    आरोपी पति की पहचान सिलंबरासन के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने पुलिस को बताया कि 14 अगस्त को ही उसने इस वारदात को अंजाम दिया था।

    तिरुवल्लूर के एसपी विवेकानंद शुक्ला के अनुसार, पुलिस ने लाश बरामद कर ली है। मृतका की उम्र 26 वर्ष थी और उसका नाम प्रिया था। प्रिया के पिता ने बेटी की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी, जिसके बाद इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ।

    घर से 3 किलोमीटर दूर दफनाई लाश

    सिलंबरासन ने पुलिस को बताया कि उसकी और प्रिया की अक्सर लड़ाई होती थी। 14 अगस्त को भी दोनों का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद सिलंबरासन ने प्रिया की हत्या कर दी और उसकी लाश को ड्रम में भरकर घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर ले गया। वहां जमीन में गड्ढा खोदकर उसने ड्रम को गाड़ दिया।

    हत्या से कुछ दिन पहले ही प्रिया अपने मायके गई थी, जहां उसने माता-पिता को बताया था कि उसकी सिलंबरासन से बहुत लड़ाई होती है और अब वो अलग होने के बारे में सोच रही है। हालांकि, उसके परिवार ने बेटी को समझा बुझाकर ससुराल वापस भेज दिया।

    बच्चों ने खोला राज

    प्रिया और सिलंबरासन के 2 बेटे भी हैं। उन्होंने अपने नाना यानी प्रिया के पिता श्रीनिवासन को बताया कि पिछले 2 महीने से उनकी मां घर से गायब है। ऐसे में पिता ने फौरन इसकी सूचना पुलिस थाने में दी। पुलिस ने जब प्रिया के पति सिलंबरासन से पूछताछ शुरू की, तो सारा सच सामने आ गया।

    पुलिस ने सिलंबरासन के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। अदालत ने उसे 15 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। प्रिया के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

