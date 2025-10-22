Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    महाराष्ट्र: हाईवे पर कैब खराब होने पर बाहर निकले और सामने से आ गई मौत, हादसे में तीन लोगों ने तोड़ा दम

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 12:53 PM (IST)

    Maharashtra Akola Accident: महाराष्ट्र के अकोला में नेशनल हाईवे 53 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 1 गंभीर रूप से घायल हो गया। एक कपल और कैब ड्राइवर सहित चार लोग अपनी खराब हुई कैब के लिए दूसरी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, तभी एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें कुचल दिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    महाराष्ट्र के अकोला में सड़क हादसा। प्रतीकात्मक तस्वीर

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के अकोला में हादस हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। कैब खराब होने के बाद दूसरी गाड़ी का इंतजार कर रहे कुछ लोगों को एक अज्ञात वाहन ने कुचल दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह घटना बीती रात अकोला में नेशनल हाईवे 53 पर हुई। एक कपल बोरगांव के मंजू टाउन से घर की तरफ जा रहे थे। कार में कपल के अलावा ड्राइवर और उसका एक साथी भी सवार था।

    कैसे हुआ हादसा?

    पुलिस के अनुसार,कुरंदखेड़ गांव के पास हाईवे के बीच में कैब अचानक खराब हो गई। ऐसे में सभी लोग कार से बाहर उतरे और कैब को घसीटने के लिए किसी दूसरे वाहन का इंतजार करने लगे। तभी एक एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सभी को कुचल दिया।

    3 की मौत और 1 की हालत गंभीर

    बोरगांव मंजू पुलिस स्टेशन के इनचार्ज अनिल गोपाल ने बताया कि चारो कैब को कार्गो की मदद से घसीटकर ले जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। मृतकों की पहचान 35 वर्षीय धीरज सरसथ, 30 वर्षीय अश्विनी सरसथ और 28 वर्षीय कैब ड्राइवर आरिफ खान के रूप में हुआ है। वहीं, ड्राइवर के साथ मौजूद व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। उसे अकोला के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है।

    हादसे को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस टक्कर मारने वाली गाड़ी की तलाश कर रही है, लेकिन अभी कर गाड़ी या ड्राइवर का कुछ पता नहीं चल सका है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- जयपुर में थार ने तीन बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत