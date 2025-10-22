जयपुर में थार ने तीन बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत
जयपुर के चोमू में एक तेज रफ्तार थार ने तीन मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी, जिसमें एक ही परिवार के चार लोगों की दुखद मौत हो गई। हादसा रामपुरा पुलिया के पास हुआ, जब पीड़ित खाटू श्यामजी मंदिर से लौट रहे थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि एसयूवी चालक मौके से फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान की राजधानी जयपुर से सड़क हादसे की दुखद खबर सामने आई है। जयपुर के चोमू इलाके में बुधवार सुबह हाईवे पर एक तेज रफ्तार थार र ने तीन मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी।
इस हादसे में एक ही परिवार को चार लोगों की मौत हो गई। वहीं, हादसे में तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि हादसा रामपुरा पुलिया के पास हुआ। पीड़ित खाटू श्यामजी मंदिर के दर्शन करके घर लौट रहे थे।
घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल
इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, छह अन्य को चोमू के सरकारी अस्पताल ले जाया गया और बाद में जयपुर के सवाई मान सिंह (SMS) अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां तीन अन्य ने दम तोड़ दिया।
मृतकों में वीरेंद्र श्रीवास्तव (55), सुनील श्रीवास्तव (50), श्वेता श्रीवास्तव (26) और उनके पति लकी श्रीवास्तव (30) शामिल हैं। सभी घायलों का उपचार जयपुर के एसमएस अस्पताल में चल रहा है। पुलिस का कहना है कि हादसे के बाद एसयूपी चालक मौके से भाग गया, जिसकी तलाश की जा रही है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
