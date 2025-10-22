Language
    Rajasthan: पुष्कर मेला आज से, सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद; अंतरराष्ट्रीय कलाकार देंगे प्रस्तुति

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 03:07 AM (IST)

     पुष्कर मेला आज से, सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, जयपुर। रंग रंगीले राजस्थान का सबसे बड़ा त्योहार अजमेर में लगने वाला प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला बुधवार से शुरू हो रहा है। यह सात नवंबर तक चलेगा। मेले में देशी-विदेशी पर्यटक शामिल होंगे।

    मेले के तीन चरणों में पशु मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक मेला शामिल हैं। मेले की तैयारी के लिए पशुपालकों, विशेषकर ऊंट पालकों ने पहले से ही पुष्कर के रेतीले धोरों में डेरा डालना शुरू कर दिया था।

    अश्व पालकों के लिए अस्थाई और स्थायी अस्तबल बनाए गए हैं। इस बार ऊंट और घोड़े अपने करतब दिखाएंगे, जिसमें सीमा सुरक्षा बल के जवान भी शामिल होंगे।

    मेले में मिस्टर और मिस राजस्थान प्रतियोगिता का आयोजन होगा, साथ ही प्रसिद्ध गायक कलाकार रूप सिंह राठौड़ और सोनानी सिंह अपनी प्रस्तुति देंगे। सुरक्षा के लिए दो सौ से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुष्कर सरोवर के घाटों पर गोताखोर भी मौजूद रहेंगे।

