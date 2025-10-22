लापरवाही ने ले ली जान! तमिलनाडु में मेडिकल स्टूडेंट की झरने में गिरने से मौत, 3 दिन बाद मिली लाश
कोयंबटूर में एक मेडिकल छात्र, नंदकुमार, वीकेंड पर दोस्तों के साथ घूमने गया था, जहां कोडईकनाल के अंजुवीदु झरने में डूब गया। भारी बारिश के कारण झरना उफान पर था और नंदकुमार का पैर फिसलने से वह तेज बहाव में बह गया। तीन दिन की तलाश के बाद झरने से कुछ दूरी पर उसका शव बरामद हुआ, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के कोयंबटूर में मेडिकल का एक छात्र हादसे का शिकार हो गया। वीकेंड पर दोस्तों के साथ घूमने गया छात्र अचानक झरने के तेज बहाव में बह गया। छात्र 3 दिन से लापता था। वहीं, अब कुछ झरने से कुछ ही दूरी पर उसका शव बरामद हुआ है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।
मृतक की पहचान 21 वर्षीय नंदकुमार के रूप में हुई है, जो कोयंबटूर के एक प्राइवेट कॉलेज में मेडिकल का छात्र था। वीकेंड की छुट्टी पर नंदकुमार 11 लोगों के ग्रुप के साथ ट्रिप पर निकला था।
बारिश के कारण उफान पर था झरना
सभी लोग कोयंबटूर से कोडईकनाल घूमने गए थे। इसी दौरान ग्रुप में शामिल सभी लोग कोडईकनाल-विलपट्टी रोड पर स्थित मशहूर अंजुवीदु झरना देखने पहुंचे। आमतौर पर यह झरना शांति और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। मगर, बरसात के समय यही झरना विकराल रूप धारण कर लेता है।
छात्र का पैर फिसला
स्थानीय अधिकारियों ने सभी पर्यटकों को झरने से दूर रहने की सलाह दी थी। हालांकि, खतरा होने के बावजूद नंदकुमार समेत पांच लोगों ने झरने में नहाने का प्लान बनाया। वहीं, नंदकुमार सीधे रास्ते की बजाए पत्थर की चट्टानों को पार करते हुए झरने के पास जाने लगा, तभी अचानक उसका पैर फिसला और वो पानी में गिर पड़ा।
3 दिन बाद मिला शव
पुलिस के अनुसार, भारी बारिश के कारण झरने का पानी पूरे उफान पर था। ऐसे में नंदकुमार भी पानी के तेज बहाव में बह गया। बीते 3 दिन से नंदकुमार को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। अब झरने से 1 किलोमीटर की दूरी पर नंदकुमार का शव बरामद किया गया है।
