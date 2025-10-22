लापरवाही ने ले ली जान! तमिलनाडु में मेडिकल स्टूडेंट की झरने में गिरने से मौत, 3 दिन बाद मिली लाश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के कोयंबटूर में मेडिकल का एक छात्र हादसे का शिकार हो गया। वीकेंड पर दोस्तों के साथ घूमने गया छात्र अचानक झरने के तेज बहाव में बह गया। छात्र 3 दिन से लापता था। वहीं, अब कुछ झरने से कुछ ही दूरी पर उसका शव बरामद हुआ है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृतक की पहचान 21 वर्षीय नंदकुमार के रूप में हुई है, जो कोयंबटूर के एक प्राइवेट कॉलेज में मेडिकल का छात्र था। वीकेंड की छुट्टी पर नंदकुमार 11 लोगों के ग्रुप के साथ ट्रिप पर निकला था। बारिश के कारण उफान पर था झरना सभी लोग कोयंबटूर से कोडईकनाल घूमने गए थे। इसी दौरान ग्रुप में शामिल सभी लोग कोडईकनाल-विलपट्टी रोड पर स्थित मशहूर अंजुवीदु झरना देखने पहुंचे। आमतौर पर यह झरना शांति और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। मगर, बरसात के समय यही झरना विकराल रूप धारण कर लेता है।

हादसे में जान गंवाने वाला छात्र नंदकुमार। फोटो - X छात्र का पैर फिसला स्थानीय अधिकारियों ने सभी पर्यटकों को झरने से दूर रहने की सलाह दी थी। हालांकि, खतरा होने के बावजूद नंदकुमार समेत पांच लोगों ने झरने में नहाने का प्लान बनाया। वहीं, नंदकुमार सीधे रास्ते की बजाए पत्थर की चट्टानों को पार करते हुए झरने के पास जाने लगा, तभी अचानक उसका पैर फिसला और वो पानी में गिर पड़ा।