Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मुंबई से अमेरिका जा रहे एअर इंडिया के विमान को लौटना पड़ा वापस, सामने आई वजह

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 01:53 PM (IST)

    तकनीकी खराबी के कारण मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट AI-119 को वापस मुंबई लौटना पड़ा। विमान में 300 से अधिक यात्री थे। पायलट ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमान को वापस उतारने का फैसला किया। सभी यात्री सुरक्षित हैं, और उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। एअर इंडिया ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई से अमेरिका के नेवार्क के लिए उड़ान भरने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट AI191 को तकनीकी खराबी के कारण बुधवार सुबह मुंबई वापस लौटना पड़ा। बोइंग 777 विमान ने रात करीब 1:50 बजे उड़ान भरी थी, लेकिन तीन घंटे से ज्यादा हवा में रहने के बाद उसे वापस मुंबई लैंड करना पड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एअर इंडिया ने बयान जारी कर बताया कि फ्लाइट AI191 के चालक दल ने संदिग्ध तकनीकी समस्या के चलते सावधानी बरतते हुए विमान को मुंबई वापस लाया। विमान सुरक्षित रूप से लैंड कर चुका है और उसकी जांच की जा रही है।

    उड़ानें रद, यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था

    इस घटना के कारण फ्लाइट AI191 (मुंबई से नेवार्क) और AI144 (नेवार्क से मुंबई) दोनों को रद कर दिया गया। एअर इंडिया ने प्रभावित यात्रियों के लिए होटल की व्यवस्था की है और उन्हें एअर इंडिया या अन्य एयरलाइंस की वैकल्पिक उड़ानों में री-बुक किया गया है।

    नेवार्क में फ्लाइट AI144 के यात्रियों को भी रद होने की सूचना दे दी गई है। एयरलाइन ने कहा कि इन यात्रियों को जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था दी जा रही है। यात्रियों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई।

    (समाचार एजेंसी PTI इनपुट के साथ)

    ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र: हाईवे पर कैब खराब होने पर बाहर निकले और सामने से आ गई मौत, हादसे में तीन लोगों ने तोड़ा दम