    तमिलनाडु: प्रेमिका ने शादी के लिए दबाव डाला तो पार्टनर ने कर दी हत्‍या; मर्डर के आरोपी का कबूलनामा

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 12:00 PM (IST)

    तमिलनाडु के इरोड में एक महिला, सोनिया (35), का शव केले के बागान में दफन मिला। पुलिस जांच में पता चला कि उसके प्रेमी मोहन कुमार (28) ने शादी के दबाव से तंग आकर उसकी हत्या की थी। मोहन ने सोनिया को बागान में बुलाकर पत्थर से हमला किया, चाकू से वार कर उसकी जान ले ली और फिर उसे दफना दिया। पुलिस ने मोहन को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे की जांच जारी है।

    तमिलनाडु में महिला की सनसनीखेज हत्या। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के इरोड जिले में एक महिला की लाश मिलने से हर तरफ सनसनी फैल गई है। महिला की हत्या करके उसे केले के बागान में दफना दिया गया। पुलिस ने जब मामले की छानबीन शुरू की, तो पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। इस वारदात को किसी और ने नहीं, बल्कि महिला के प्रेमी ने ही अंजाम दिया था।

    महिला की पहचान 35 वर्षीय सोनिया के रूप में हुई है, जो अप्पाकुदल में ब्यूटीशियन थी। 2 नवंबर को जब सोनिया काम से घर नहीं लौटी, तो घर वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की। पुलिस को मामले की सूचना दी गई। वहीं, सोनिया का शव अगले दिन केले के बागान से बरामद हुआ।

    मृतका और आरोपी की हुई पहचान

    सोनिया पिछले 2 साल से विधवा है। वो अपने बेटे, बेटी और मां के साथ रहती थी। वारदात की अगली सुबह जब कुछ लोग मशरूम लेने के लिए केले के बागान में पहुंचे, तो उन्हें खून से लथपथ चाकू दिखी। आसपास खून के छींटे भी मौजूद थे। वहीं, मिट्टी में से महिला के बाल बाहर निकले थे।

    लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस को मौके पर 3 फुट का गड्ढा मिला, जिसमें सोनिया को दफनाया गया था। सोनिया के फोन की तलाशी लेने के बाद आरोपी मोहन कुमार का पता चला। 28 वर्षीय मोहन बी.कॉम ग्रैजुएट है और वो उसी केले के खेत का मालिक है, जहां सोनिया को दफनाया गया था।

    कैसे दिया वारदात को अंजाम?

    पुलिस ने मोहन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, तो सच सबके सामने आ गया। मोहन ने पुलिस को बताया कि वो और सोनिया पिछले काफी समय से रिलेशनशिप में थे। सोनिया, मोहन पर लगातार शादी का दबाव बना रही थी। इससे तंग आकर उसने रात को 8 बजे सोनिया को बागान में मिलने बुलाया। मोहन ने पहले गड्ढा खोद रखा था। सोनिया के आने के बाद उसने कुछ देर साथ में समय बिताया और फिर पत्थर मारकर उसे घायल कर दिया। इसके बाद मोहन ने सेनिया की गर्दन में चाकू घोंप दी और मौत के बाद सोनिया के गड्ढे में दफना दिया।

    पुलिस ने सोनिया के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मोहन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।

