डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के इरोड जिले में एक महिला की लाश मिलने से हर तरफ सनसनी फैल गई है। महिला की हत्या करके उसे केले के बागान में दफना दिया गया। पुलिस ने जब मामले की छानबीन शुरू की, तो पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। इस वारदात को किसी और ने नहीं, बल्कि महिला के प्रेमी ने ही अंजाम दिया था।

महिला की पहचान 35 वर्षीय सोनिया के रूप में हुई है, जो अप्पाकुदल में ब्यूटीशियन थी। 2 नवंबर को जब सोनिया काम से घर नहीं लौटी, तो घर वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की। पुलिस को मामले की सूचना दी गई। वहीं, सोनिया का शव अगले दिन केले के बागान से बरामद हुआ।

मृतका और आरोपी की हुई पहचान सोनिया पिछले 2 साल से विधवा है। वो अपने बेटे, बेटी और मां के साथ रहती थी। वारदात की अगली सुबह जब कुछ लोग मशरूम लेने के लिए केले के बागान में पहुंचे, तो उन्हें खून से लथपथ चाकू दिखी। आसपास खून के छींटे भी मौजूद थे। वहीं, मिट्टी में से महिला के बाल बाहर निकले थे।

लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस को मौके पर 3 फुट का गड्ढा मिला, जिसमें सोनिया को दफनाया गया था। सोनिया के फोन की तलाशी लेने के बाद आरोपी मोहन कुमार का पता चला। 28 वर्षीय मोहन बी.कॉम ग्रैजुएट है और वो उसी केले के खेत का मालिक है, जहां सोनिया को दफनाया गया था।