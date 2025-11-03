फर्जी डॉक्टरों से सावधान! असम पुलिस ने जारी किया खास नंबर, 2 महीने में 17 झोलाछाप गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम का कछार जिला झोलाछाप डॉक्टरों (Fake Doctors) का गढ़ बन गया है। पुलिस ने 2 और फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ कुल गिरफ्तारियों की संख्या 17 हो गई है। पुलिस ने पूरे शहर में झोलाछाप डॉक्टरों और नीम हकीमों की तलाश तेज कर दी है।

अगस्त से अब तक 17 लोगों को फर्जी डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों की पहचान 41 वर्षीय सुपाल रॉय और 39 वर्षीय इंद्रजीत रॉय के रूप में हुई है।