नशे में धुत व्यक्ति ने महिला को चलती ट्रेन ने फेंका, रेलवे ट्रैक पर मिली लहूलुहान; हालत गंभीर
केरल में एक नशे में धुत व्यक्ति ने चलती ट्रेन से एक महिला को धक्का दे दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल में भर्ती है। आरोपी सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना केरल एक्सप्रेस में वर्कला स्टेशन के पास हुई, जहां आरोपी ने महिला को जबरन ट्रेन से नीचे धकेल दिया। उसने एक अन्य महिला को भी धक्का देने का प्रयास किया था।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल में एक व्यक्ति ने नशे की हालत में महिला को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। इस घटना से पूरी ट्रेन में हड़कंप मच गया। महिला की हालत गंभीर है। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी की पहचान सुरेश कुमार के रूप में हुई है, जो तिरुवनंतपुरम में वेल्लाराडा का रहने वाला है। रेलवे पुलिस के अनुसार, यह घटना बीती शाम लगभग 8:30 बजे केरल एक्सप्रेस में हुई। ट्रेन वर्कला रेलवे स्टेशन से छूटी ही थी कि आरोपी ने महिला को जबरन पकड़कर ट्रेन से नीचे धकेल दिया।
कैसे दिया धक्का?
घटना के दौरान सुरेश ने शराब पी रखी थी और वो नशे में पूरी तरह धुत था। महिला अपनी दोस्त के साथ अलुवा से ट्रेन में चढ़ी थी। दोनों तिरुवनंतपुरम जा रही थीं। सफर के बीच में महिला वॉशरूम गई। टॉयलेट से बाहर निकलते ही उसने देखा कि एक आदमी शराब के नशे में दरवाजे पर खड़ा था।
रेलवे ट्रैक पर मिली महिला
महिला का आरोप है कि सुरेश ने जबरन उसका हाथ पकड़ा और चलती ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया। इस घटना से ट्रेन में हड़कंप मच गया। यात्रियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, तो महिला रेलवे ट्रैक पर घायल पड़ी थी। पुलिस ने महिला को फौरन अस्पताल भेजा, जहां उसका इलाज चल रहा है।
दूसरी महिला को भी धक्का देने की कोशिश की
रेलवे पुलिस फोर्स (RPF) ने आरोपी को धर दबोचा और उसे कोचुवेली स्टेशन पर पुलिस को सौंप दिया गया है। महिला की हालत काफी नाजुक है। महिला की दोस्त ने आंखों देखा हाल बताते हुए कहा, "जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आई, आरोपी ने उसे पकड़कर नीचे धक्का दे दिया। उसने मुझे भी खींचने की कोशिश की, लेकिन मैंने दरवाजा कसकर पकड़ लिया था। मैं गेट से लटकी हुई थी और बाद में अन्य यात्रियों ने मुझे अंदर खींच लिया।"
