नशे में धुत व्यक्ति ने महिला को चलती ट्रेन ने फेंका, रेलवे ट्रैक पर मिली लहूलुहान; हालत गंभीर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल में एक व्यक्ति ने नशे की हालत में महिला को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। इस घटना से पूरी ट्रेन में हड़कंप मच गया। महिला की हालत गंभीर है। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपी की पहचान सुरेश कुमार के रूप में हुई है, जो तिरुवनंतपुरम में वेल्लाराडा का रहने वाला है। रेलवे पुलिस के अनुसार, यह घटना बीती शाम लगभग 8:30 बजे केरल एक्सप्रेस में हुई। ट्रेन वर्कला रेलवे स्टेशन से छूटी ही थी कि आरोपी ने महिला को जबरन पकड़कर ट्रेन से नीचे धकेल दिया।

कैसे दिया धक्का? घटना के दौरान सुरेश ने शराब पी रखी थी और वो नशे में पूरी तरह धुत था। महिला अपनी दोस्त के साथ अलुवा से ट्रेन में चढ़ी थी। दोनों तिरुवनंतपुरम जा रही थीं। सफर के बीच में महिला वॉशरूम गई। टॉयलेट से बाहर निकलते ही उसने देखा कि एक आदमी शराब के नशे में दरवाजे पर खड़ा था।

रेलवे ट्रैक पर मिली महिला महिला का आरोप है कि सुरेश ने जबरन उसका हाथ पकड़ा और चलती ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया। इस घटना से ट्रेन में हड़कंप मच गया। यात्रियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, तो महिला रेलवे ट्रैक पर घायल पड़ी थी। पुलिस ने महिला को फौरन अस्पताल भेजा, जहां उसका इलाज चल रहा है।