    'दीवाली में आस्था रखने वालों को...', उदयनिधि स्टालिन के बयान पर फिर विवाद; बीजेपी ने उठाए सवाल

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 12:31 PM (IST)

    Udhayanidhi Stalin Diwali Wish: दीवाली के पर्व पर तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन के बधाई संदेश पर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि वे केवल उन्हीं लोगों को दीवाली की बधाई देते हैं जिनकी इसमें आस्था है। बीजेपी ने उनके इस बयान को हिंदुओं के खिलाफ भेदभाव और एंटी-हिंदू बताया है, जिससे राज्य में सियासत गरमा गई है।

    तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के पर्व की धूम पूरे देश में गूंज रही हैं। पीएम मोदी से लेकर कई दिग्गज हस्तियों ने दीवाली की शुभकामनाएं दी हैं। हालांकि, तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन (Udhayanidhi Stalin) की बधाई पर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने उन्हें हिंदुओं के खिलाफ भेदभाव फैलाने का आरोप लगाया है।

    तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि लोग उन्हें दीवाली की बधाई देने में हिचकिचाते हैं।

    उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा?

    एक कार्यक्रम का जिक्र करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने कहा, "जब मैं मंच पर पहुंचा, तो कई लोगों ने मुझे गुलदस्ते और किताबें दीं। कई लोगों को समझ नहीं आया कि मुझसे क्या कहें? कुछ लोग सोच रहे थे कि मुझे दीवाली की बधाई दें या नहीं? क्या होगा अगर मैं नाराज हो गया। हालांकि, जिन लोगों को इसमें आस्था है, उन्हें मैं दीवाली की मुबारकबाद देता हूं।"

    बीजेपी ने उठाए सवाल

    47 वर्षीय उदयनिधि स्टालिन का बयान विवादों में घिर गया है। राज्य में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इस मुद्दे पर उदयनिधि को उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ बीजेपी नेता तमिलिसाई सौदाराजन के अनुसार,

    मुख्यमंत्री स्टालिन और डिप्टी सीएम उदयनिधि, मौलिक रूप से दोनों ही हिंदू हैं, चाहें वो इस बात मानें या ना मानें। हम सिर्फ उन्हें दीवाली की बधाई नहीं देते, जो इसमें आस्था रखते हैं। मैं उदयनिधि के बयान की सख्त आलोचना करता हूं।

    तमिलिसाई का कहना है, "जब आप किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को बधाई देते हैं, तो आप यह नहीं कहते कि जिसको आस्था नहीं है उसे नहीं देंगे। मगर, जब बात हिंदुओं की आती है, तो आप कहेंगे जिन्हें आस्था है बस उन्हें बधाई देंगे।"

    बयान पर गरमायी सियासत

    तमिलनाडु में बीजेपी के प्रवक्ता ANS प्रसाद के अनुसार, "यह बात सबको पता है कि DMK एंटी-हिंदू पार्टी है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में साफ लिखा है कि सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार है। फिर भी, डीएमके शासन में हिंदू त्योहारों पर बधाई देने की बुनियादी विनम्रता भी नहीं है। वो लोग हिंदू धर्म के खिलाफ लगातार कटुता फैलाने का विकल्प चुनते हैं।"

