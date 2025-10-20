'दीवाली में आस्था रखने वालों को...', उदयनिधि स्टालिन के बयान पर फिर विवाद; बीजेपी ने उठाए सवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के पर्व की धूम पूरे देश में गूंज रही हैं। पीएम मोदी से लेकर कई दिग्गज हस्तियों ने दीवाली की शुभकामनाएं दी हैं। हालांकि, तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन (Udhayanidhi Stalin) की बधाई पर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने उन्हें हिंदुओं के खिलाफ भेदभाव फैलाने का आरोप लगाया है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि लोग उन्हें दीवाली की बधाई देने में हिचकिचाते हैं। उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा? एक कार्यक्रम का जिक्र करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने कहा, "जब मैं मंच पर पहुंचा, तो कई लोगों ने मुझे गुलदस्ते और किताबें दीं। कई लोगों को समझ नहीं आया कि मुझसे क्या कहें? कुछ लोग सोच रहे थे कि मुझे दीवाली की बधाई दें या नहीं? क्या होगा अगर मैं नाराज हो गया। हालांकि, जिन लोगों को इसमें आस्था है, उन्हें मैं दीवाली की मुबारकबाद देता हूं।"

बीजेपी ने उठाए सवाल 47 वर्षीय उदयनिधि स्टालिन का बयान विवादों में घिर गया है। राज्य में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इस मुद्दे पर उदयनिधि को उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ बीजेपी नेता तमिलिसाई सौदाराजन के अनुसार,