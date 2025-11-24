Tamil Nadu Accident: तमिलनाडु में 2 बसों की टक्कर, 6 की मौत और 28 घायल
Tamilnadu Bus Accident: तमिलनाडु के तेनकासी जिले में दो निजी बसों की भीषण टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई और 28 लोग घायल हो गए। शुरुआती जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार और ड्राइवर की लापरवाही बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के तेनकासी जिले में 2 प्राइवेट बसों की जोरदार टक्कर हो गई है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 28 लोग बुरी तरह से घायल हैं। शुरुआती जांच में बस हादसे की वजह तेज रफ्तार और ड्राइवर की लापरवाही बताई जा रही है।
तमिलनाडु पुलिस के अनुसार, बस मदुरै से सेनकोट्टई जा रही थी और दूसरी बस तेनकासी से कोविलपट्टी की तरफ आ रही थी। बीच रास्ते में ही दोनों बसें आपस में टकरा गईं।
कैसे हुआ हादसा?
पुलिस का कहना है कि यह हादसा कीसर बस की लापरवाही से हुआ है। मदुरै से सेनकोट्टई की तरफ जाने वाली कीसर बस की रफ्तार काफी ज्यादा थी, जिसके कारण यह हादसा हो गया।
कई घायलों की हालत गंभीर
सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, कुछ घायलों की हालत काफी नाजुक है। ऐसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
🚨 Deadly Bus Crash Shocks Tamil Nadu! 😢— Voice Of Bharat 🇮🇳🌍 (@Kunal_Mechrules) November 24, 2025
• Two private buses collided head-on near Achampatti on Tenkasi-Madurai road this Monday morning.
• At least 8 feared dead, several injured in the severe smash—front of one bus wrecked!
• Police & medics rushed victims to Tenkasi… pic.twitter.com/rnwJ4DIDDl
जांच में जुटी पुलिस
तमिलनाडु पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। साथ ही हादसे के दौरान मौके पर मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।
