Tamil Nadu Accident: तमिलनाडु में 2 बसों की टक्कर, 6 की मौत और 28 घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के तेनकासी जिले में 2 प्राइवेट बसों की जोरदार टक्कर हो गई है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 28 लोग बुरी तरह से घायल हैं। शुरुआती जांच में बस हादसे की वजह तेज रफ्तार और ड्राइवर की लापरवाही बताई जा रही है।

तमिलनाडु पुलिस के अनुसार, बस मदुरै से सेनकोट्टई जा रही थी और दूसरी बस तेनकासी से कोविलपट्टी की तरफ आ रही थी। बीच रास्ते में ही दोनों बसें आपस में टकरा गईं।

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस का कहना है कि यह हादसा कीसर बस की लापरवाही से हुआ है। मदुरै से सेनकोट्टई की तरफ जाने वाली कीसर बस की रफ्तार काफी ज्यादा थी, जिसके कारण यह हादसा हो गया।

कई घायलों की हालत गंभीर

सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, कुछ घायलों की हालत काफी नाजुक है। ऐसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।