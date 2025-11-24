Language
    Delhi Airport पर अफगान विमान की गलत रनवे पर लैंडिंग, बड़ा हादसा होने से टला; जांच के आदेश

    By GAUTAM KUMAR MISHRAEdited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 12:42 PM (IST)

    दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर एक अफगान विमान ने टेक-ऑफ रनवे पर लैंडिंग की, जिससे बड़ा हादसा टल गया। एटीसी ने रनवे 29L पर उतरने की अनुमति दी थी, लेकिन विमान रनवे 29R पर उतरा। पायलट ने गलती के लिए खराब मौसम और आइएलएस सिस्टम को दोषी ठहराया है। डीजीसीए ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पर पायलट ने गलती से उस रनवे पर विमान की लैंडिंग करा दी, जिसका इस्तेमाल टेक-ऑफ के लिए किया जाता है। पायलट ने इस मामले में अपनी गलती न स्वीकारते हुए सारा दोष आइएलएस सिस्टम व दिल्ली के मौसम में व्याप्त कम दृश्यता को बताया है। इस मामले में जांच के आदेश डीजीसीए ने दिए हैं

    काबुल से आई थी उड़ान

    मामला काबुल से दिल्ली पहुंची एरियाना अफगान फ्लाइट्स का है। उड़ान संख्या एफजी 311 को रनवे 29 एल पर लैंडिंग की क्लियरेंस एटीसी ने दी। लेकिन इस उड़ान ने 29 एल के बजाय 29 आर पर अपनी लैंडिंग कराई। गनीमत यह रही कि उस समय रनवे 29आर पर कोई उड़ान टेक-ऑफ की तैयारी में नहीं था। ऐसे में लैंडिंग सुरक्षित रही।

    कई सवाल

    क्या विमान का पायलट दिशाभ्रम का शिकार हो गया। या फिर जीपीएस स्पूफिंग की समस्या एक बार फिर आईजीआई एयरपोर्ट पर पायलट द्वारा महसूस की गई। ऐसे अनेक सवाल हैं, जिनके उत्तर को जांच में तलाशा जाएगा।

     