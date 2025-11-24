Delhi Airport पर अफगान विमान की गलत रनवे पर लैंडिंग, बड़ा हादसा होने से टला; जांच के आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पर पायलट ने गलती से उस रनवे पर विमान की लैंडिंग करा दी, जिसका इस्तेमाल टेक-ऑफ के लिए किया जाता है। पायलट ने इस मामले में अपनी गलती न स्वीकारते हुए सारा दोष आइएलएस सिस्टम व दिल्ली के मौसम में व्याप्त कम दृश्यता को बताया है। इस मामले में जांच के आदेश डीजीसीए ने दिए हैं

काबुल से आई थी उड़ान मामला काबुल से दिल्ली पहुंची एरियाना अफगान फ्लाइट्स का है। उड़ान संख्या एफजी 311 को रनवे 29 एल पर लैंडिंग की क्लियरेंस एटीसी ने दी। लेकिन इस उड़ान ने 29 एल के बजाय 29 आर पर अपनी लैंडिंग कराई। गनीमत यह रही कि उस समय रनवे 29आर पर कोई उड़ान टेक-ऑफ की तैयारी में नहीं था। ऐसे में लैंडिंग सुरक्षित रही।