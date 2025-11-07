लेस्बियन से इश्क में कलयुगी मां ने 5 महीने के बच्चे को उतार दिया मौत के घाट, फिर ऐसे खुला राज 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसमें 25 साल की एक महिला ने लेस्बियन पार्टनर के लिए अपने 5 महीने के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के इस मामले में दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है।

25 वर्षीय भारती और उसकी समलैंगिक प्रेमिका सुमित्रा को 2 नवंबर को 5 महीने के बेटे ध्रुवन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। चिन्नाट्टी गांव की रहने वाली भारती नाम की आरोपी के दो और बच्चे हैं और दोनों लड़कियां हैं, जिनकी उम्र 5 और 3 साल है। भारती के पति के. सुरेश को हाल ही में उसके समलैंगिक संबंध के बारे में पता चला था और वह अक्सर घर पर उससे झगड़ा करता था।

भारती ने किया ये ड्रामा 2 नवंबर को भारती ने कथित तौर पर अपने नवजात बेटे का गला घोंट दिया और अपने परिवार वालों को बताया कि बच्चे की अचानक मौत हो गई। परिवार के सदस्य दिन में काम पर गए हुए थे और उन्होंने भारती की बात पर यकीन कर लिया और बच्चे को दफना दिया।