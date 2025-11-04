नशे में थे तीनों आरोपी... पीड़िता के दोस्त पर दरांती से किया हमला, कोयंबटूर गैंगरेप केस पुलिस के बड़े खुलासे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के कोयंबटूर एयरपोर्ट के पास रविवार को एक कॉलेज छात्रा के साथ तीन लोगों ने कथित गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

इस मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि महिला कॉलेज की छात्रा का कथित तौर पर अपहरण और बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी नशे में थे। आरोपियों ने गाड़ी का शीशा तोड़कर छात्रा को निकाला बाहर दरअसल, पीड़िता अपने पुरुष मित्र के साथ कार में सवार जा रहा थी। इसी दौरान थवासी, कार्तिक और कालीस्वरण नाम के आरोपियों ने कथित तौर पर उसका अपहरण कर लिया गया और उसको जबरदस्ती दूसरी जगह पर ले जाया गया और उसका यौन उत्पीड़न किया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने पत्थर से कार का शीशा तोड़ दिया और पीड़िता के दोस्त पर दरांती से हमला किया।

पुलिस का कहना है कि तीन आरोपियों में से दो भाई हैं और एक आरोपी दूर का रिश्तेदार है। अधिकारियों ने मामले की जांच के दौरान बताया कि संदिग्ध हत्या और चोरी के मामलों में शामिल थे। अधिकारियों ने यह भी बताया कि आरोपी किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते हैं।

आरोपियों की पुलिस के साथ मुठभेड़ बता दें कि मंगलवार सुबह पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पैरों में गोली लगी और फिर अस्पताल ले जाया गया। पुलिस का कहना है कि कई स्रोतों से मिले सबूतों से पता चलता है कि तीनों पहले भी कई अपराध कर चुके हैं।