Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कार का शीशा तोड़कर छात्रा को बाहर निकाला और बाइक पर जबरन बिठाया... कोयंबटूर गैंगरेप केस में पुलिस के खुलासे

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 11:37 AM (IST)

    पीड़िता मदुरै की रहने वाली है और कोयंबटूर में पढ़ाई कर रही थी। वह हॉस्टल में रह रहीं थीं। शहर के पुलिस आयुक्त ए. सरवण सुंदर ने कहा, "वह सदमे में है और उसकी दोस्त की हालत स्थिर है। हमने अपराधियों को पकड़ने के लिए सात विशेष टीमें बनाई हैं।"

    prefferd source google
    Hero Image

    फोटो सोर्स- X

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोयंबटूर में रविवार रात 20 साल की एक छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप किया गया। छात्रा अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ कार में थी तभी मोटरसाइकिल पर बैठे कुछ लोगों ने आकर कार का शीशा तोड़ दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने बताया कि रविवार रात करीब साढ़े 10 बजे छात्रा और उसके ब्वॉयफ्रेंड ने वृंदावन नगर में कार खड़ी की थी, तभी तीन लोग बाइक पर सवार होकर वहां आए।

    एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "उन्होंने कार का शीशा तोड़ दिया और दोनों पर हथियारों से हमला कर दिया। उन्होंने महिला को धमकाया और उसे अपनी बाइक पर एक किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर ले गए, वहां उन्होंने उसके साथ गैंगरेप किया।"

    छात्रा अस्पताल में भर्ती

    पुलिस ने सुबह करीब 4 बजे महिला का पता लगा लिया। तब तक हमलावर अपनी बाइक छोड़कर भाग चुके थे। पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल चोरी की थी। अधिकारी ने कहा, "उसे शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।"

    बाद में सोमवार रात पुलिस ने मदुरै जिले के तीन संदिग्धों सतीश, गुना और कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया। वे दिहाड़ी मजदूर हैं और कोयंबटूर में एक किराये के कमरे में रह रहे थे। तीनों को कोयंबटूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने और कोई जानकारी साझा नहीं की। बता दें गिरफ्तारी से पहले मुठभेड़ में पुलिस को गोली चलानी पड़ी।

    पीड़िता क्या करती हैं?

    पीड़िता मदुरै की रहने वाली है और कोयंबटूर में पढ़ाई कर रही थी। वह हॉस्टल में रह रहीं थीं। शहर के पुलिस आयुक्त ए. सरवण सुंदर ने कहा, "वह सदमे में है और उसकी दोस्त की हालत स्थिर है। हमने अपराधियों को पकड़ने के लिए सात विशेष टीमें बनाई हैं।"

    पुलिस ने संदिग्धों की पहचान के लिए आपराधिक रिकॉर्ड वाले 60 से ज़्यादा लोगों की तस्वीरें दिखाईं। अधिकारी ने कहा, "वह हमलावरों को नहीं पहचान सकी।"

    यह भी पढ़ें: एक लापरवाही से पोर्न मार्केट तक पहुंच गए मेटरनिटी अस्पताल के वीडियो, गुजरात के मामले ने सबको हिला दिया