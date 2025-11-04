कार का शीशा तोड़कर छात्रा को बाहर निकाला और बाइक पर जबरन बिठाया... कोयंबटूर गैंगरेप केस में पुलिस के खुलासे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोयंबटूर में रविवार रात 20 साल की एक छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप किया गया। छात्रा अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ कार में थी तभी मोटरसाइकिल पर बैठे कुछ लोगों ने आकर कार का शीशा तोड़ दिया।

पुलिस ने बताया कि रविवार रात करीब साढ़े 10 बजे छात्रा और उसके ब्वॉयफ्रेंड ने वृंदावन नगर में कार खड़ी की थी, तभी तीन लोग बाइक पर सवार होकर वहां आए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "उन्होंने कार का शीशा तोड़ दिया और दोनों पर हथियारों से हमला कर दिया। उन्होंने महिला को धमकाया और उसे अपनी बाइक पर एक किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर ले गए, वहां उन्होंने उसके साथ गैंगरेप किया।"

छात्रा अस्पताल में भर्ती पुलिस ने सुबह करीब 4 बजे महिला का पता लगा लिया। तब तक हमलावर अपनी बाइक छोड़कर भाग चुके थे। पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल चोरी की थी। अधिकारी ने कहा, "उसे शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।"

बाद में सोमवार रात पुलिस ने मदुरै जिले के तीन संदिग्धों सतीश, गुना और कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया। वे दिहाड़ी मजदूर हैं और कोयंबटूर में एक किराये के कमरे में रह रहे थे। तीनों को कोयंबटूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने और कोई जानकारी साझा नहीं की। बता दें गिरफ्तारी से पहले मुठभेड़ में पुलिस को गोली चलानी पड़ी।