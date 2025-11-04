Language
    एक लापरवाही से पोर्न मार्केट तक पहुंच गए मैटरनिटी अस्पताल के वीडियो, गुजरात के मामले ने सबको हिला दिया

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 10:38 AM (IST)

    गुजरात के राजकोट में पायल मैटरनिटी अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज पोर्न मार्केट में पहुंच गए। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण हैकर्स ने आसानी से सीसीटीवी सिस्टम हैक कर लिया और महिलाओं के अंतरंग वीडियो चुरा लिए। इन वीडियो को टेलीग्राम ग्रुप में 700 से 4000 रुपये में बेचा गया। हैकर्स ने लगभग एक साल तक सिस्टम का एक्सेस रखा और देशभर से 50 हजार क्लिप चुराए। फरवरी 2025 में अपराधी गिरफ्तार हुए।

    भारत के सबसे परेशान करने वाले साइबर स्कैंडल में से एक बना मामला (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात से एक हैरान करने देने वाला मामला सामने आया है। यहां राजकोट के पायल मैटरनिटी अस्पताल के वीडियो पोर्न मार्केट तक पहुंच गए। ये सब कुछ केवल अस्पताल प्रशासन की एक लापरवाही के चलते हुए, जिसमें उन्होंने सीसीटीवी का एक्सेस पासवर्ड इतना मामूली रखा था कि वह आसानी से हैकर्स का निशाना बन गया।

    हैकर्स ने न सिर्फ अस्पताल के सीसीटीवी सिस्टम को हैक किया, बल्कि स्त्री रोग वार्ड में जांच की जा रही महिलाओं के घंटों के अंतरंग फुटेज चुरा लिए। इतना ही नहीं, उन्हें पैसे कमाने से लिए इन फुटेज को एक अंतरराष्ट्रीय पोर्न फेटिश नेटवर्क में डाल दिया। अब यह मामला भारत के सबसे परेशान करने वाले साइबर स्कैंडल में से एक बन गया है।

    700 रुपये में बेचे गए वीडियो

    मामला तब सामने आया, जब मेघा एमबीबीएस और सीपी मोंडा नाम के यूट्यूब चैनलों पर अस्पताल के टीजर क्लिप शेयर किए गए। इसके बाद वीडियो में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को एक टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करने के लिए बोला गया। इसी टेलीग्राम ग्रुप में ये वीडियो 700 से 4000 रुपये की कीमत में बेचे गए।

    हैकर्स ने करीब एक साल तक अस्पताल के सिस्टम का एक्सेस अपने पास रखा। जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक हैकर्स सिस्टम की लापरवाही का फायदा उठाते रहे। बताया जा रहा है कि देशभर से केवल 9 महीने में ऐसे 50 हजार क्लिप चुराए गए हैं। फरवरी 2025 में इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में पता चला कि मामला सिर्फ राजकोट तक ही सीमित नहीं है।

    पुणे, मुंबई, नासिक, सूरत, अहमदाबाद और दिल्ली में भी ऐसी घटनाओं की पुष्टि हुई। उनके निशाने पर देश के 20 राज्य थे, जहां के अस्पताल, स्कूल, कॉर्पोरेट हाउस, सिनेमा हॉल, फैक्ट्री और निजी आवास के सीसीटीवी सिस्टम को हैक किया गया। जांच में सामने आया कि इनमें से ज्यादातर सीसीटीवी सिस्टम में admin123 जैसे फैक्टरी-सेट पासवर्ड का इस्तेमाल किया जाता था।