Tamil Nadu: दलित छात्रों को सड़क पर चलने से रोका, बुजुर्ग महिला के खिलाफ मामला दर्ज
तमिलनाडु के तंजावुर में एक महिला और उसके परिवार पर दलित छात्रों को सड़क का इस्तेमाल करने से रोकने का आरोप लगा है। वायरल वीडियो में महिला बच्चों को डंडे से रोकती हुई दिख रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें वंडी पथाई का इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के तंजावुर में पुलिस ने एक महिला और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि दलित समुदाय के छात्रों के एक समूह को सड़क का इस्तेमाल करने से कथित तौर पर मना कर दिया गया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
वायरल वीडियो में, स्कूल यूनिफॉर्म पहने और बैग पकड़े कुछ बच्चे शुक्रवार सुबह तंजावुर तालुक के कोल्लंगराई गांव की एक गली में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बुज़ुर्ग महिला उन्हें डंडे से रोकती है और उन्हें इस रास्ते का इस्तेमाल न करने के लिए कहती है।
तंजावुर तालुक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस मामले प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज
पुलिस अधिकारी ने शनिवार को पीटीआई को बताया, "अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। महिला और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच जारी है।"
सड़क का इस्तेमाल न करने देने का आरोप
कथित तौर पर कहा जा रहा है कि ग्रामीणों ने शिकायत की है कि परिवार के सदस्यों द्वारा उन्हें आम रास्ते का इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है, जिसे 'वंडी पथाई' या 'वाहन मार्ग' माना जाता है।
इससे पहले, ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक जलाशय के चारों ओर 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला लंबा रास्ता तय करने के लिए मजबूर किया गया था।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
यह भी पढ़ें- सोनभद्र में दो सगे भाइयों की कालेज में रैगिंग, विरोध करने पर पिटाई करते हुए बनाया वीडियो
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।