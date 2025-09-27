Tamil Nadu: दलित छात्रों को सड़क पर चलने से रोका, बुजुर्ग महिला के खिलाफ मामला दर्ज

तमिलनाडु के तंजावुर में एक महिला और उसके परिवार पर दलित छात्रों को सड़क का इस्तेमाल करने से रोकने का आरोप लगा है। वायरल वीडियो में महिला बच्चों को डंडे से रोकती हुई दिख रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें वंडी पथाई का इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के तंजावुर में पुलिस ने एक महिला और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि दलित समुदाय के छात्रों के एक समूह को सड़क का इस्तेमाल करने से कथित तौर पर मना कर दिया गया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वायरल वीडियो में, स्कूल यूनिफॉर्म पहने और बैग पकड़े कुछ बच्चे शुक्रवार सुबह तंजावुर तालुक के कोल्लंगराई गांव की एक गली में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बुज़ुर्ग महिला उन्हें डंडे से रोकती है और उन्हें इस रास्ते का इस्तेमाल न करने के लिए कहती है।