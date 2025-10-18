तमिलनाडु भगदड़: TVK ने पीड़ित परिवारों को दी 20-20 लाख रुपये की सहायता राशि, 39 लोगों की हुई थी मौत
तमिलनाडु में हुई भगदड़ में 39 लोगों की मृत्यु हो गई थी। थमिझागा वेट्री कड़गम (TVK) ने पीड़ितों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है। TVK के सदस्यों ने परिवारों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और दुख की इस घड़ी में साथ रहने का आश्वासन दिया। पार्टी ने घटना पर दुख जताया और सरकार से जांच की मांग की है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवीके पार्टी की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान करूर में मची भगदड़ के लगभग तीन सप्ताह बाद 39 पीडतों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये का मुआवजा सौंपा गया है।
यह घटना 27 सितंबर को करूर में हुई थी, जहां विजय एक विशाल सभा को संबोधित कर रहे थे। भगदड़ में बच्चों सहित 41 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए।
मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को एक लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की थी।
टीवीके ने मृतकों के परिजनों को दिया मुआवजा
टीवीके ने अलग से प्रत्येक शोक संतप्त परिवार के लिए 20 लाख रुपये और प्रत्येक घायल को दो लाख रुपये की राहत राशि देने का वादा किया था।
भगदड़ में गई थी 39 लोगों की जान
पार्टी सूत्रों ने शनिवार को पुष्टि की कि राहत राशि 39 पीडि़त परिवारों के बैंक खातों में जमा कर दी गई है। दो परिवारों को अभी तक वित्तीय सहायता नहीं मिली है। पार्टी सूत्रों ने दावा किया कि अधूरे दस्तावेजों के कारण मामले लंबित हैं और आश्वासन दिया कि शेष भुगतान जल्द ही कर दिए जाएंगे।
