तमिलनाडु में नहीं थम रही बारिश-भूस्खलन का कहर, कई ट्रेनें हुईं रद; तूफान की भी वॉर्निंग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु में भारी बारिश और भूस्खलन ने नीलगिरी माउंटेन रेलवे की सेवाओं को ठप कर दिया है। रविवार को कई जगहों पर मिट्टी और बोल्डरों के साथ पेड़ गिरने से मेट्टुपालयम और उदगमंडलम के बीच रेल मार्ग बंद हो गया।

दूसरी ओर, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र की चेतावनी दी है। ये गहरे दबाव में बदल सकता है। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

दक्षिण रेलवे ने बताया कि कल्लार और कूनूर के बीच कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं हुईं हैं। इस वजह से ट्रेन नंबर 56136 (मेट्टुपालयम-उदगमंडलम), ट्रेन नंबर 56137 (उदगमंडलम-मेट्टुपालयम) और ट्रेन नंबर 06171 (मेट्टुपालयम-उदगमंडलम स्पेशल) रद कर दी गईं। भारी बारिश के कारण रास्ते में रुकावटें साफ करने का काम भी मुश्किल हो रहा है।

मछुआरों को चेतावनी, स्कूलों में छुट्टी कुड्डालोर जिले के मत्स्य पालन और मछुआरा कल्याण विभाग के सहायक निदेशक ने सभी मछुआरों को समुद्र में न जाने की हिदायत दी है। मछली पकड़ने वाली मशीनी नौकाओं, कटमरैन और मोटर चालित जहाजों को अगले आदेश तक तट पर रहने को कहा गया है। जो मछुआरे गहरे समुद्र में हैं, उन्हें तुरंत लौटने के निर्देश दिए गए हैं।

स्थानीय प्रशासन ने खराब मौसम को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। थूथुकुडी में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग की चेतावनी, भारी बारिश का अनुमान क्षेत्रीय मौसम केंद्र चेन्नई ने बताया कि नीलगिरी, कोयंबटूर, मदुरै, इरोड, कुड्डालोर, विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू, चेन्नई, तिरुवल्लुर, मयिलादुथुरै, नागपट्टिनम, तिरुवरुर, तंजावुर, पुदुकोट्टई, रामनाथपुरम, पुदुचेरी और कारैकल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज और बिजली की संभावना है।