Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    तमिलनाडु में नहीं थम रही बारिश-भूस्खलन का कहर, कई ट्रेनें हुईं रद; तूफान की भी वॉर्निंग

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 04:01 PM (IST)

    तमिलनाडु में भारी बारिश और भूस्खलन से नीलगिरी माउंटेन रेलवे सेवाएं बाधित हैं। मेट्टुपालयम और ऊटी के बीच रेल मार्ग बंद है, कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के क्षेत्र को लेकर चेतावनी जारी की है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है और स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु में भारी बारिश और भूस्खलन ने नीलगिरी माउंटेन रेलवे की सेवाओं को ठप कर दिया है। रविवार को कई जगहों पर मिट्टी और बोल्डरों के साथ पेड़ गिरने से मेट्टुपालयम और उदगमंडलम के बीच रेल मार्ग बंद हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दूसरी ओर, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र की चेतावनी दी है। ये गहरे दबाव में बदल सकता है। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

    दक्षिण रेलवे ने बताया कि कल्लार और कूनूर के बीच कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं हुईं हैं। इस वजह से ट्रेन नंबर 56136 (मेट्टुपालयम-उदगमंडलम), ट्रेन नंबर 56137 (उदगमंडलम-मेट्टुपालयम) और ट्रेन नंबर 06171 (मेट्टुपालयम-उदगमंडलम स्पेशल) रद कर दी गईं। भारी बारिश के कारण रास्ते में रुकावटें साफ करने का काम भी मुश्किल हो रहा है।

    मछुआरों को चेतावनी, स्कूलों में छुट्टी

    कुड्डालोर जिले के मत्स्य पालन और मछुआरा कल्याण विभाग के सहायक निदेशक ने सभी मछुआरों को समुद्र में न जाने की हिदायत दी है। मछली पकड़ने वाली मशीनी नौकाओं, कटमरैन और मोटर चालित जहाजों को अगले आदेश तक तट पर रहने को कहा गया है। जो मछुआरे गहरे समुद्र में हैं, उन्हें तुरंत लौटने के निर्देश दिए गए हैं।

    स्थानीय प्रशासन ने खराब मौसम को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। थूथुकुडी में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है।

    मौसम विभाग की चेतावनी, भारी बारिश का अनुमान

    क्षेत्रीय मौसम केंद्र चेन्नई ने बताया कि नीलगिरी, कोयंबटूर, मदुरै, इरोड, कुड्डालोर, विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू, चेन्नई, तिरुवल्लुर, मयिलादुथुरै, नागपट्टिनम, तिरुवरुर, तंजावुर, पुदुकोट्टई, रामनाथपुरम, पुदुचेरी और कारैकल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज और बिजली की संभावना है।

    इसके अलावा, तिरुनेलवेली, विरुदुनगर, थूथुकुडी, कन्याकुमारी और टेनकासी जिलों में भी मध्यम बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की आशंका है। IMD ने अनुमान लगाया कि दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा और धीरे-धीरे गहरे दबाव में तब्दील हो सकता है।

    यह भी पढ़ें: कर्नाटक सरकार को बड़ा झटका, कोर्ट ने दी प्रियांक खरगे के क्षेत्र में RSS को मार्च करने की अनुमति