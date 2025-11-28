बर्थडे पार्टी में डांसर के साथ तमिलनाडु के मंत्री का वीडियो वायरल, बीजेपी ने DMK को घेरा
तमिलनाडु के एक मंत्री का बर्थडे पार्टी में डांसर के साथ वीडियो वायरल होने पर विवाद हो गया है। भाजपा ने डीएमके सरकार पर हमला बोलते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और मामले की जांच की मांग की है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु में एक मंत्री के सामने डांसर्स के परफॉर्म करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर पार्टी को शर्मिंदिगी का सामाना करना पड़ रहा है। इन महिला डांसरों को शिवगंगा जिले में उदयनिधि स्टालिन के जन्मदिन के मौके पर एक पार्टी में परफॉर्म करने के लिए हायर किया गया था।
वीडियो में, तमिलनाडु के मंत्री एस पेरियाकरुप्पन लड़कियों के डांस परफॉर्मेंस पर चीयर करते दिख रहे हैं।
बीजेपी ने इस वीडियो को तमिल संस्कृति और महिलाओं की इज्जत को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है। वहीं AIADMK ने भी सत्ताधारी DMK के मंत्री पर महिलाओं को अपने सामने डांस करवाने का आरोप लगाया।
सिर्फ मनोरंजन के लिए सरकारी पद क्यों लेना- बीजेपी
बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "सिर्फ मनोरंजन और मौज-मस्ती के लिए सरकारी पद क्यों लेना? आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पर बैठे किसी व्यक्ति का जन्मदिन सिर्फ खानदानी विरासत के आधार पर, बिना किसी काबिलियत के, सीनियर मंत्रियों द्वारा मनाना क्या यह गुलामी की हद नहीं है?"
"इस इवेंट को एक गंदा तमाशा बनाना और उसकी तारीफ करना, यह कितनी बड़ी बेइज्जती है? क्या ऐसे लोगों में आत्म-सम्मान या समझदारी भरी सोच के बारे में बोलने की जरा भी काबिलियत है?"
கேளிக்கைகளில் மட்டுமே மூழ்கி களிப்புறுவதற்கு அரசுப் பதவி எதற்கு?— BJP Tamilnadu (@BJP4TamilNadu) November 27, 2025
எவ்வித தகுதியுமின்றி வாரிசு அடிப்படையில் மட்டுமே இன்று துணை முதல்வர் பதவியில் அமர்ந்திருக்கும் ஒருவரின் பிறந்தநாளை மூத்த அமைச்சர்கள் கொண்டாடுவது என்பதே அடிமைத்தனத்தின் உச்சம். இதில் அந்த விழாவை ஆபாச விழாவாக மாற்றி… pic.twitter.com/TaVud0aksU
तमिलनाडु में औरतें अपनी शिकायतें कैसे बताएंगी- बीजेपी
BJP ने कहा, और पूछा कि तमिलनाडु में औरतें अपनी शिकायतें कैसे बताएंगी जब उन्हें DMK नेताओं पर निर्भर रहना पड़ता है जो औरतों को आधे-अधूरे कपड़ों में बुलाते हैं, उनसे नाचवाते हैं, और मजे में ताली बजवाते हैं।
भाजपा ने कहा, "तमिलनाडु में सरकारी मशीनरी पहले से ही लॉ एंड ऑर्डर में रुकावट, हेल्थ की कमी, करप्शन और गलत कामों की वजह से खराब है, और मुख्यमंत्री से लेकर सीनियर मंत्रियों तक हर कोई सिर्फ ऐसे एंटरटेनमेंट पर ध्यान दे रहा है। क्या यह बहुत शर्मनाक नहीं है? फिर भी, क्या ये नाचने वाले पैर कभी रुकेंगे?"
DMK ने आरोपों से किया इनकार
DMK सूत्रों ने इन आरोपों से इनकार किया कि मंत्री ने महिलाओं से डांस करने के लिए कहा था। सूत्रों ने कहा कि महिलाएं खुद ही स्टेज से नीचे आईं और मंत्री के सामने डांस करने लगीं। उन्होंने आरोप लगाया कि AIADMK भी ऐसे डांस परफॉर्मेंस करती है।
DMK महिलाओं के साथ इज्जत से पेश क्यों नहीं आती- AIADMK
AIADMK के स्पोक्सपर्सन कोवई सत्यन ने कहा, "यह DMK के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव की सोच और प्रायोरिटी दिखाता है। यह पहली बार नहीं है जब पेरियाकरुप्पन का महिलाओं को लेकर कोई विवाद हुआ है। दस साल पहले, उन्होंने एक गलत काम किया था और चुनाव कैंपेन के दौरान उसका वीडियो सामने आया था। यह DMK की प्रायोरिटी दिखाता है और यह साबित करता है कि DMK महिलाओं के साथ इज्जत से पेश क्यों नहीं आती।"
