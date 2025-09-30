Language
    Karur Stampede: स्टालिन ने दिया कार्रवाई का भरोसा तो TVK ने की सीबीआई जांच की मांग, 10 बड़े अपडेट

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 06:00 AM (IST)

    तमिलनाडु के करूर में विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम की रैली में भगदड़ मचने से 41 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने न्यायिक जांच आयोग के निष्कर्षों के आधार पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये की राहत राशि देने की घोषणा की है।

    तमिलनाडु के करूर में मची भगदड़ पर सियासत तेज।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता से नेता बने विजय की तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) रैली में हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत के बाद, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने न्यायिक जांच आयोग के निष्कर्षों के आधार पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो वहीं, टीवीके ने मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग की है।

    मुख्यमंत्री ने इस घटना को ऐसी घटना बताया जो पहले कभी नहीं हुई और कहा कि इससे उनका मन दुखी है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों को पहले ही 10-10 लाख रुपये की राहत राशि वितरित कर दी है, जबकि घायलों को चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा, "करूर में जो हुआ वह अभूतपूर्व है और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अस्पताल की तस्वीरें मेरी आँखों से ओझल नहीं हुई हैं।"

    10 बड़ी बातें-

    1. घटना की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश अरुणा जगदीशन की सदस्यता वाला एक सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया है। स्टालिन ने कहा, "मैं आश्वासन देता हूं कि सरकार की अगली कार्रवाई आयोग की रिपोर्ट के आधार पर होगी।"
    2. मुख्यमंत्री ने जनता और राजनीतिक दलों से सोशल मीडिया पर अफवाहें और गलत सूचनाएं फैलाने से बचने की अपील की और जोर देकर कहा कि कोई भी नेता अपने कार्यकर्ताओं समेत किसी भी निर्दोष की जान नहीं जाने देना चाहेगा।
    3. उन्होंने कहा, "चाहे उनकी पार्टी किसी भी दल की हो, पीड़ित हमारे तमिल परिवार का हिस्सा हैं।" स्टालिन ने घोषणा की कि सरकार जल्द ही राजनीतिक रैलियों और बड़े समारोहों के लिए नए नियम और दिशानिर्देश तैयार करेगी।
    4. उन्होंने कहा कि आयोग की ओर से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, इन्हें सभी दलों और संगठनों के परामर्श से तैयार किया जाएगा।
    5. मुख्यमंत्री का यह आश्वासन उस दिन आया जब टीवीके नेता आधव अर्जुन ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की कि वह विजय को पीड़ितों के परिवारों से मिलने से न रोके।
    6. टीवीके ने इस त्रासदी की सीबीआई जांच की भी मांग की है और सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) पर साजिश का आरोप लगाया है, हालांकि पार्टी ने इस आरोप का पुरजोर खंडन किया है।
    7. टीवीके के वकील अरिवझगन ने अदालत से कहा, "हम मामले को करूर टाउन पुलिस से सीबीआई को सौंपने की मांग कर रहे हैं। भगदड़ डीएमके कार्यकर्ताओं की ओर से प्रेरित है। हमने तस्वीरें और विश्वसनीय दस्तावेज संलग्न किए हैं।"
    8. इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होने की उम्मीद है। वहीं, चेन्नई पुलिस को एक फोन काल मिली जिसमें दावा किया गया कि टीवीके के प्रमुख विजय के चेन्नई निवास पर बम रखा गया है।
    9. अधिकारियों ने बताया कि इस सूचना के बाद पुलिस कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और बम निरोधक दस्ते को तैनात किया गया। विजय के निवास के बाहर भारी सुरक्षा तैनात है।
    10. शनिवार को आयोजित रैली में भारी भीड़ जुटी, लेकिन इसमें कई उल्लंघन भी हुए, जिनमें जनता को सात घंटे से अधिक समय तक इंतजार कराना, अपर्याप्त पानी और भोजन के साथ लोगों की अनियंत्रित भीड़ को अनुमति देना और पर्याप्त अनुमति के बिना रोड शो आयोजित करना शामिल था।

