Karur Stampede: स्टालिन ने दिया कार्रवाई का भरोसा तो TVK ने की सीबीआई जांच की मांग, 10 बड़े अपडेट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता से नेता बने विजय की तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) रैली में हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत के बाद, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने न्यायिक जांच आयोग के निष्कर्षों के आधार पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो वहीं, टीवीके ने मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग की है।

मुख्यमंत्री ने इस घटना को ऐसी घटना बताया जो पहले कभी नहीं हुई और कहा कि इससे उनका मन दुखी है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों को पहले ही 10-10 लाख रुपये की राहत राशि वितरित कर दी है, जबकि घायलों को चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा, "करूर में जो हुआ वह अभूतपूर्व है और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अस्पताल की तस्वीरें मेरी आँखों से ओझल नहीं हुई हैं।"