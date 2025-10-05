Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तमिलनाडु के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मेघमलाई जलप्रपात में बाढ़ जैसे हालात!

    By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar Tiwari
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 09:39 AM (IST)

    तमिलनाडु में कम दबाव के क्षेत्र के कारण भारी बारिश हो रही है। थेनी जिले में मूसलाधार बारिश से मेघामलाई जलप्रपात में बाढ़ जैसे हालात हैं जिससे पर्यटकों की आवाजाही रोक दी गई है। मौसम विभाग ने मदुरै समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कृष्णगिरि में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई।

    prefferd source google
    Hero Image
    मेघमलाई जलप्रपात में बाढ़ जैसे हालात! (स्क्रीन ग्रैब- PTI)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण भार और तमिलमाडु के आस-पास बने कम दबाव क्षेत्र की वजह से मूसलाधार बारिश हो रही है। थेनी जिले में रात भर हुई मुसलाधार बारिश के कारण मेघामलाई जलप्रपात में अचानक बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने मेघामलाई जलप्रपात के पास आम जनता के आवागमन पर रोक लगा दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पर्यटकों से अपील की जा रही है कि वे मेघामलाई जलप्रपात की ओर न जाएं। जब तक मौसम सही ना हो जाए वह सुरक्षित स्थान पर ही रहें।

    आज 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

    चेन्नई क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने रविवार को तमिलनाडु के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मदुरै, रामनाथपुरम, कृष्णगिरि, धर्मपुरी, सलेम, तिरुपत्तूर, नमक्कल, तिरुचिरापल्ली, डिंडीगुल, थेनी, विरुधुनगर और शिवगंगा जिलों में कुछ स्थानों पर गरज और बिजली के साथ तेज़ बारिश होने की संभावना है।

    शनिवार को कहां कितनी हुई बारिश?

    शनिवार को तमिलनाडु के अधिकांश जिलों में भरी बारिश देखने को मिली। कृष्णगिरि जिले के होसुर में सबसे अधिक 12 सेमी बारिश दर्ज की गई, उसके बाद डिंडीगुल में 11 सेमी बारिश दर्ज की गई। विल्लुपुरम जिले के अवलुरपेट और सेम्मेडु में 10 सेमी बारिश हुई।

    क्यों हो रही बारिश?

    मौसम वैज्ञानिक इस बारिश का कारण दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र और तमिलनाडु के आसपास के इलाकों में बने कम दबाव के क्षेत्र को बता रहे हैं। यह मौसम प्रणाली बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी खींच रही है, जिससे स्थानीय संवहन तेज हो रहा है और आंधी-तूफान की संभावना बढ़ रही है।

    जानिए तापमान

    लगातार हो रही बारिश की वजह से कुछ जिलों में दिन के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। जबकि शुष्क जिलों में धूप के कारण तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है। बारिश के कारण निचले हिस्सों में बाढ़ आ सकती है। भारी बारिश को देखते हुए अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन टीमों को तैयार रखा गया है।

    ( समाचार एजेंसी आइएनएस के इनपुट के साथ )

    यह भी पढ़ें- हिमाचल में इन जगहों पर हुई बर्फबारी, आज से तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी; पढ़ें लेटेस्ट मौसम अपडेट