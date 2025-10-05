हिमाचल में इन जगहों पर हुई बर्फबारी, आज से तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी; पढ़ें लेटेस्ट मौसम अपडेट

शनिवार को बारालाचा शिंकुला और कुंजुम दर्रा जैसी ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात और निचले क्षेत्रों में वर्षा की संभावना जताई है। पांच अक्टूबर को वर्षा और ओलावृष्टि के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।

राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश की ऊंची चोटियों बारालाचा, शिंकुला व कुंजुम दर्रा में शनिवार को हल्का हिमपात हुआ। ऊंचाई वाले स्थानों पर बादल छाए रहे। शिमला सहित निचले क्षेत्रों में धूप खिली रही। मौसम विभाग ने चार दिन पश्चिमी विक्षोभ का असर रहने की संभावना जताई है।

पांच अक्टूबर को ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात, जबकि निचले में वर्षा और ओलावृष्टि को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। पांच, छह व सात अक्टूबर को 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से आंधी चलने, भारी से भारी वर्षा और ओलावृष्टि का ऑरेंज व यलो अलर्ट जारी किया है।

प्रदेश में अधिकतम तापमान में एक से चार डिग्री सेल्सियस का अंतर आया है। कुल्लू के सेऊबाग में 4.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई, वहीं अन्य स्थानों पर एक डिग्री की गिरावट आई है। न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है।