तमिलनाडु सरकार का दावा- 15 हजार करोड़ का निवेश करेगी फॉक्सकॉन; कंपनी ने किया इनकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मोबाइल निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन के तमिलनाडु में 15,000 करोड़ रुपये के नए निवेश की खबरों पर कंपनी के इनकार के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया है।

तमिलनाडु के उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने दावा किया कि इस निवेश से 14,000 हाई वैल्यू नौकरियां सृजित होंगी, जबकि फॉक्सकॉन ने इसे नया निवेश मानने से इनकार कर दिया।

मंत्री राजा ने सोमवार को साफ किया कि फॉक्सकॉन के साथ एक साल से अधिक समय से चल रही बातचीत के बाद यह निवेश तय हुआ है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना मूल्य-वर्धित विनिर्माण, अनुसंधान और विकास (R&D) और AI-आधारित उन्नत तकनीकी संचालन को तमिलनाडु में लाएगी। हालांकि, फॉक्सकॉन ने बयान दिया कि वह इसे नया निवेश नहीं मानती, क्योंकि चर्चा लंबे समय से चल रही थी।