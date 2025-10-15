अमेरिका के लिए आज से डाक सेवाएं फिर शुरू करेगा भारत, ग्राहकों पर नहीं लगेगा कोई अतिरिक्त शुल्क

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 06:11 AM (IST)

    अमेरिका के लिए डाक सेवाएं भारत फिर शुरू करेगा। डाक विभाग ने मंगलवार को घोषणा की कि अमेरिका के लिए सभी श्रेणियों की अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाएं 15 अक्टूबर से पुन: शुरू हो जाएंगी। नई प्रणाली के तहत अमेरिका भेजे जाने वाले डाक शिपमेंट के लिए सभी सीमा शुल्क भारत में बुकिंग के समय ही वसूल कर लिए जाएंगे तथा सीधे अमेरिकी अधिकारियों को भेज दिए जाएंगे।

    अमेरिका के लिए आज से डाक सेवाएं फिर शुरू करेगा भारत (फाइल फोटो)

    एएनआई, नई दिल्ली। अमेरिका के लिए डाक सेवाएं भारत फिर शुरू करेगा। डाक विभाग ने मंगलवार को घोषणा की कि अमेरिका के लिए सभी श्रेणियों की अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाएं 15 अक्टूबर से पुन: शुरू हो जाएंगी।

    संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने कहा कि यह कदम अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (सीबीपी) द्वारा जारी अपडेटेट नियमों का अनुपालन करने के लिए नए डिलीवरी ड्यूटी पेड (डीडीपी) तंत्र के सफल क्रियान्वयन के बाद उठाया गया है।

    नई प्रणाली के तहत अमेरिका भेजे जाने वाले डाक शिपमेंट के लिए सभी सीमा शुल्क भारत में बुकिंग के समय ही वसूल कर लिए जाएंगे तथा सीधे अमेरिकी अधिकारियों को भेज दिए जाएंगे।

    भारत से अमेरिका के लिए डाक सेवाएं 22 अगस्त, 2025 को जारी कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से निलंबित कर दी गई थीं। भारत ने यह कदम अमेरिकी प्रशासन द्वारा जारी कार्यकारी आदेश के कारण उठाया था, क्योंकि अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी किए गए नए नियमों में स्पष्टता की कमी के कारण अमेरिका जाने वाले हवाई वाहकों ने शिपमेंट ले जाने से इनकार कर दिया था। डाक विभाग ने अब सेवाओं को फिर से शुरू करने की घोषणा की है।

    भारतीय डाक विभाग डीडीपी प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ग्राहकों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगा। अंतरराष्ट्रीय डाक शुल्क अपरिवर्तित रहेंगे, जिससे एमएसएमई, कारीगरों, ई-कामर्स विक्रेताओं और छोटे व्यापारियों को सहूलियत होगी। डाक विभाग ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाएगा।

    ईएमएस, एयर पार्सल, पंजीकृत पत्र या पैकेट, और ट्रैक किए गए पैकेट सहित अंतरराष्ट्रीय मेल की सभी श्रेणियां अब किसी भी डाकघर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र (आईबीसी), डाक घर निर्यात केंद्र (डीएनके) या भारतीय डाक स्वयं सेवा पोर्टल के माध्यम से अमेरिका के लिए बुक की जा सकती हैं।