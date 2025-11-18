दिल्ली में प्रोटेस्ट की थी तैयारी, पुलिस ने तमिलनाडु के 100 किसानों को रेलवे स्टेशन पर ही उतारा
तमिलनाडु से दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे लगभग 100 किसानों को पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर रोक दिया। किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और तमिल में नारेबाजी की। प्रशासन उन्हें वापस भेजने की व्यवस्था कर रहा है। नर्मदापुरम में भी तमिलनाडु एक्सप्रेस से जा रहे 80 किसान उतारे गए।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अपनी मांगों के लिए तमिनलाडु से दिल्ली प्रदर्शन करने जा रहे लगभग 100 किसानों को पुलिस ने सोमवार शाम रेलवे स्टेशन पर उतारा। राष्ट्रीय दक्षिण भारतीय नदी संपर्क किसान संगठन के तत्वावधान में किसान जीटी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे थे।
सूचना मिलने पर पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर ही किसानों को उतार दिया। ट्रेन से उतारे जाने के विरोध में किसानों ने रेलवे स्टेशन पर अर्द्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। साथ ही तमिल भाषा में जमकर नारेबाजी की।
प्रदर्शनकारियों में बुजर्ग और महिलाएं भी शामिल
प्रदर्शनकारी किसानों में पुरुषों के साथ बुजुर्ग, महिलाएं भी शामिल थीं। प्रदर्शनकारी किसानों को उतारने के साथ ही प्रशासन अब उन्हें वापस करने का इंतजाम कर रहा है। वर्तमान में शहर के एक निजी गार्डन में किसानों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है।
तमिलनाडु एक्सप्रेस से भी उतारे गए किसान
नर्मदापुरम की तरह की इटारसी रेलवे स्टेशन पर तमिलनाडु एक्सप्रेस से प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे लगभग 80 किसानों को उतारा गया। सभी किसानों को बस के माध्यम से नर्मदापुरम लाया गया। इन किसानों के लिए रात्रि भोजन की व्यवस्था भी नर्मदापुरम में प्रशासन ने की है। साथ ही सुबह सभी किसानों को वापस तमिलनाडु पहुंचाने का इंतजाम किया जाएगा।
