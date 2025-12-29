'नहीं उठाने देंगे RSS और BJP की आवाज', तमिलनाडु कांग्रेस में मची रार; प्रदेश अध्यक्ष ने की इस नेता की आलोचना 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु की कर्ज की स्थिति पर कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सेल्वपेरुंथगाई ने सोमवार को कहा कि उनके विचार कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं हैं।

उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि कांग्रेस पार्टी का डीएमके के साथ गठबंधन लोहे के किले जितना मजबूत है। टीएनसीसी प्रमुख ने कहा, "हम कांग्रेस के अंदर किसी को भी आरएसएस या भाजपा की आवाज उठाने नहीं देंगे। मैं यह साफ करना चाहता हूं कि चक्रवर्ती के बयान कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं हैं।"

'नहीं करने देंगे जासूस की तरह काम' उन्होंने आगे कहा, "डीएमके के साथ गठबंधन एक लोहे के किले की तरह मजबूत है। इसे कोई नहीं तोड़ सकता। हम किसी भी ताकत को - चाहे वह अंदर की हो या बाहर की - तमिलनाडु में भाजपा को पैर जमाने में मदद नहीं करने देंगे या उसके जासूस के तौर पर काम नहीं करने देंगे।"