Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तमिलनाडु: पेड़ से टकराई सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की कार, तीन ट्रेनी की मौत

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 02:47 PM (IST)

    तमिलनाडु के थूथुकुडी में एक भीषण सड़क हादसे में तीन ट्रेनी डॉक्टरों की मौत हो गई। पांच डॉक्टरों की कार न्यूपोर्ट बीच जाते समय एक पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में दो अन्य डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    पेड़ से टकराई सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की कार (प्रतिकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडू के थूथुकुडी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। जहां तमिलनाडू के थूथुकुडी में तीन ट्रेनी डॉक्टरों की सड़क हादसे में मौत गई। तीनों डाक्टर थूथुकुडी सरकारी अस्पताल में ट्रेनी थे। वहीं, दो अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, यह दर्दनाक सड़क हादसा आज तड़के 3 बजे हुआ। जब कार सवार पांच डॉक्टर न्यूपोर्ट बीच की ओर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना भयानक था कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और मौके पर ही तीन डॉक्टरों ने दम तोड़ दिया।

    वहीं, हादसे में दो अन्य ट्रेनी डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत थूथुकुडी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घायल ट्रेनी डॉक्टरों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

    सूचना पाकर मौके पर पहुंची थूथुकुडी दक्षिण पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के सटीक कारणों की जांच शुरू कर दी है। मृतक और घायल सभी डॉक्टर हाल ही में अस्पताल में प्रशिक्षण के लिए आए थे।

    बताया जा रहा है कि यह कार हादसा बारिश के कारण कार फिसलने की वजह से हुआ है। वहीं प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और नींद की झपकी को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। हालांकि, अभी घटना की असली वजह नहीं पता चल सका है। (समाचार एजेंसी एएनाई के इनपुट के साथ)


    यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़: कोंडागांव में पार्किंग में खड़े ट्रक से टकराई SUV, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत