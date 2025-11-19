तमिलनाडु: पेड़ से टकराई सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की कार, तीन ट्रेनी की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडू के थूथुकुडी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। जहां तमिलनाडू के थूथुकुडी में तीन ट्रेनी डॉक्टरों की सड़क हादसे में मौत गई। तीनों डाक्टर थूथुकुडी सरकारी अस्पताल में ट्रेनी थे। वहीं, दो अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हैं।

दरअसल, यह दर्दनाक सड़क हादसा आज तड़के 3 बजे हुआ। जब कार सवार पांच डॉक्टर न्यूपोर्ट बीच की ओर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना भयानक था कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और मौके पर ही तीन डॉक्टरों ने दम तोड़ दिया।

वहीं, हादसे में दो अन्य ट्रेनी डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत थूथुकुडी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घायल ट्रेनी डॉक्टरों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।



सूचना पाकर मौके पर पहुंची थूथुकुडी दक्षिण पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के सटीक कारणों की जांच शुरू कर दी है। मृतक और घायल सभी डॉक्टर हाल ही में अस्पताल में प्रशिक्षण के लिए आए थे।